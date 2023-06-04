Видеообзор матча "Кайсар" - "Мактаарал", или как фаворит проиграл

"Кайсар", считавшийся фаворитом матча, неожиданно уступил дома "Мактааралу" в рамках 12-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Кызылорде, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забивали Рамазан Каримов (42-я минута) и Секу Думбия (90+7-я).
При этом команды доигрывали матч в неполном составе: на 54-й минуте у "Мактаарала" красную карточку получил Одилжон Абдурахманов, а на 90+6-й у "Кайсара" был удален Жоао Педро Оливейра.
Загрузка матч-центра...
Реклама