Узбекистан попал в "группу смерти": итоги жеребьёвки Кубка Азии

Состоялась жеребьевка Кубка Азии-2026 по футболу среди сборных до 23 лет, сообщают Vesti.kz.
Турнир пройдёт с 6 по 24 января в Саудовской Аравии.
"Группа смерти" для Узбекистана
Сборная Узбекистана (U-23) попала в одну из самых сложных групп, где её соперниками станут Южная Корея, Иран и Ливан.
Итоги жеребьевки
Группа А: Саудовская Аравия, Вьетнам, Иордания, Кыргызстан.
Группа B: Япония, Катар, ОАЭ, Сирия.
Группа C: Узбекистан, Южная Корея, Иран, Ливан.
Группа D: Ирак, Австралия, Таиланд, Китай.
Регламент
К участию в турнире допускаются игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже. Каждая команда обязана заявить состав из 18–23 футболистов, включая минимум трёх вратарей.
𝙁𝙖𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙙𝙚𝙙. 𝘽𝙖𝙩𝙩𝙡𝙚𝙨 𝙙𝙧𝙖𝙬𝙣.#AFCU23 🇸🇦 Saudi Arabia 2026 Group Stage cast is finalised as 1️⃣6️⃣ aspirants are set to lay their claim to the trophy!— #WAC2026 (@afcasiancup) October 2, 2025
📅 January 6 - 24 pic.twitter.com/23GANxQRoW
