Узбекистан попал в "группу смерти": итоги жеребьёвки Кубка Азии

Состоялась жеребьевка Кубка Азии-2026 по футболу среди сборных до 23 лет, сообщают Vesti.kz.

Турнир пройдёт с 6 по 24 января в Саудовской Аравии.

"Группа смерти" для Узбекистана

Сборная Узбекистана (U-23) попала в одну из самых сложных групп, где её соперниками станут Южная Корея, Иран и Ливан.

Итоги жеребьевки

Группа А: Саудовская Аравия, Вьетнам, Иордания, Кыргызстан.

Группа B: Япония, Катар, ОАЭ, Сирия.

Группа C: Узбекистан, Южная Корея, Иран, Ливан.

Группа D: Ирак, Австралия, Таиланд, Китай.

Регламент

К участию в турнире допускаются игроки, родившиеся 1 января 2003 года или позже. Каждая команда обязана заявить состав из 18–23 футболистов, включая минимум трёх вратарей.