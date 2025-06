Уволен после триумфа. Тренер "Тоттенхэма" повторил печальный опыт

6 июня "Тоттенхэм" официально объявил об увольнении главного тренера Ангелоса Постекоглу, сообщают Vesti.kz.

Решение стало неожиданным, учитывая, что австралиец привел лондонский клуб к исторической победе в Лиге Европы сезона-2024/25 - в финале была обыграна "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Интересно, что Постекоглу стал первым наставником в английской Премьер-лиге со времен Антонио Конте, которого уволили в сезоне с трофеем.

Как напоминает "Чемпионат", в кампании 2017/18 Конте выиграл Кубок Англии с "Челси", также победив МЮ в финале (1:0), но был отправлен в отставку сразу по завершении сезона.

We are extremely grateful to Ange for his commitment and contribution during his two years at the Club.



Ange will always be remembered as only the third manager in our history to deliver a European trophy.



Thank you Ange 🤍 pic.twitter.com/gT6deIaa5e