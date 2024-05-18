УЕФА вынес наказание "Ордабасы": подробности

Орган УЕФА по контролю за финансами клубов завершил оценку соблюдения требования по отсутствию просроченной задолженности, определенного в соответствующем регламенте по их лицензированию и финансовой устойчивости, передают Vesti.kz.

К 13 клубам были применены различные санкции за наличие просроченной задолженности (она может быть перед сотрудниками, налоговыми органами и так далее).

Оценка требований к платежеспособности клубов, участвующих в соревнованиях в сезоне-2023/24, была проведена в три срока - в июле и октябре 2023 года, а также в январе 2024-го. В ходе этой оценки выяснилось, что некоторые клубы не соответствовали критериям отсутствия просроченной задолженности в марте для получения лицензии и участия в клубных соревнованиях УЕФА.

На 11 из 13 клубов были наложены штрафы. В том числе на шымкентский "Ордабасы" в размере 20 тысяч евро.

Стоит сказать, что "Ордабасы" легко отделался, поскольку турецкую команду "Адана Демирспор", за которую выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, за подобное нарушение исключили из еврокубков, подробности - здесь.