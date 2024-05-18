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УЕФА вынес наказание "Ордабасы": подробности

УЕФА вынес наказание "Ордабасы": подробности
©instagram.com/fc__ordabasy

Орган УЕФА по контролю за финансами клубов завершил оценку соблюдения требования по отсутствию просроченной задолженности, определенного в соответствующем регламенте по их лицензированию и финансовой устойчивости, передают Vesti.kz.

К 13 клубам были применены различные санкции за наличие просроченной задолженности (она может быть перед сотрудниками, налоговыми органами и так далее).

Оценка требований к платежеспособности клубов, участвующих в соревнованиях в сезоне-2023/24, была проведена в три срока - в июле и октябре 2023 года, а также в январе 2024-го. В ходе этой оценки выяснилось, что некоторые клубы не соответствовали критериям отсутствия просроченной задолженности в марте для получения лицензии и участия в клубных соревнованиях УЕФА.

На 11 из 13 клубов были наложены штрафы. В том числе на шымкентский "Ордабасы" в размере 20 тысяч евро.

Стоит сказать, что "Ордабасы" легко отделался, поскольку турецкую команду "Адана Демирспор", за которую выступает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, за подобное нарушение исключили из еврокубков, подробности - здесь.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 7 4 2 1 9-7 14
3 Кайрат 8 4 2 2 8-6 14
4 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
5 Жетысу 7 4 1 2 7-6 13
6 Тобол 7 3 3 1 10-6 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
10 Кызылжар 8 2 2 4 9-8 8
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Женис 9 2 1 6 4-15 7
13 Шахтер 7 1 1 5 2-11 4
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
УЕФА Ордабасы ФК Футбол КПЛ

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