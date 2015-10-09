Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол
Уделавший Роналду и Холанда игрок интересен "Барсе" и "Реалу"

Харри Кейн может покинуть "Баварию" следующим летом за сумму меньше 60 миллионов миллионов фунтов, передают Vesti.kz со ссылкой на TBR Football. Некоторые клубы внимательно следят за ситуацией 32-летнего нападающего.

Пункт в контракте

Причиной возможного ухода является пункт в контракте, который вступает в силу, если Кейн подтвердит своё желание покинуть клуб. "Бавария" уверена, что он не хочет уходить, учитывая его огромный успех с момента приезда в Германию: он уже забил 100 голов за мюнхенский клуб, побив рекорды Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда по наименьшему количеству матчей для достижения этой отметки.


"Тоттенхэм" может вернуть Кейна

У "Тоттенхэма" есть право первоочередного предложения по Кейну, и главный тренер клуба Томас Франк отметил, что будет рад видеть игрока обратно в команде:

"Он невероятный футболист, отлично проявил себя в "Тоттенхэме" и прекрасно играет за "Баварию". Если он захочет вернуться, он будет более чем желанен".

Интерес со стороны грандов

Помимо "Тоттенхэма", интерес к Кейну проявляют "Манчестер Юнайтед", "Реал" Мадрид и "Барселона". Также "Бавария" готова предложить нападающему новый контракт, текущий заканчивается в 2027 году.

Рекорд премьер-лиги в поле зрения

Возвращение в Англию будет особенно заманчиво для Кейна с точки зрения рекорда по числу голов в премьер-лиге. Сейчас он всего в 47 голах от рекорда Алана Ширера. Текущий показатель Кейна — 0,67 гола за матч, что чуть выше, чем у Ширера (0,59). Чтобы повторить рекорд, ему понадобится около 70 матчей при сохранении нынешнего голевого темпа.

Эксперты отмечают, что для достижения рекорда Кейну важно перейти в клуб, где он будет регулярно выходить на поле и получать много голевых возможностей.

