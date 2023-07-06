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Как у Зайнутдинова? "Бешикташ" назвал зарплату возможного новичка из РПЛ

Как у Зайнутдинова? "Бешикташ" назвал зарплату возможного новичка из РПЛ
©ПФК ЦСКА

Полузащитник сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Далер Кузяев может стать футболистом турецкого "Бешикташа". 30-летнему хавбеку уже сделали предложение, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

По информации источника, турецкий клуб предложил Кузяеву четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона евро в год. Кроме того, футболисту гарантируют подписной бонус в размере двух миллионов евро, который будет выплачиваться на протяжении четырех сезонов, а также еще миллион евро бонусов (300 тысяч - легкодостижимые, еще 700 тысяч - в зависимости от показателей и результатов).

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" также заинтересован в трансфере казахстанского полузащитника московского ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова. Однако здесь есть одна ощутимая разница - у Зайнутдинова действующий контракт с армейцами, а Кузяев уже является свободным агентом, и его "Бешикташ" может подписать бесплатно.

Известно, что Зайнутдинов в ЦСКА зарабатывает порядка 1,3 миллиона евро в год. Это самый высокооплачиваемый казахстанский футболист. 

 

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Футбол Премьер-лига России Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция Зенит Сборная России по футболу Россия

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