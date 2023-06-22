"Тобол" сделал заявление о футболисте сборной Казахстана

"Тобол" в соцсетях сообщил, что информация об уходе из клуба защитника сборной Казахстана Александра Марочкина не соответствует действительности, передают Vesti.kz.

Слухи отправляли игрока в "Астану" и "Актобе".

"В некоторых социальных сетях распространилась информация о том, что игрок "Тобола" Александр Марочкин переходит в другую команду.

Футбольный клуб "Тобол" заявляет, что данная информация не соответствует действительности, и на данный момент игрок никуда не уходит - у него действующий контракт с нашим клубом", - говорится в сообщении костанайцев.

32-летний Марочкин выступает за "Тобол" с 2020 года. В его клубной карьере также были "Кайсар", "Окжетпес", "Каспий", "Иле-Саулет". С 2019-го вызывается в сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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