Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол
Комментарии

"Тобол" сделал заявление о футболисте сборной Казахстана

"Тобол" сделал заявление о футболисте сборной Казахстана
©instagram.com/kff_team

"Тобол" в соцсетях сообщил, что информация об уходе из клуба защитника сборной Казахстана Александра Марочкина не соответствует действительности, передают Vesti.kz.

Слухи отправляли игрока в "Астану" и "Актобе".

"В некоторых социальных сетях распространилась информация о том, что игрок "Тобола" Александр Марочкин переходит в другую команду.

Футбольный клуб "Тобол" заявляет, что данная информация не соответствует действительности, и на данный момент игрок никуда не уходит - у него действующий контракт с нашим клубом", - говорится в сообщении костанайцев.

32-летний Марочкин выступает за "Тобол" с 2020 года. В его клубной карьере также были "Кайсар", "Окжетпес", "Каспий", "Иле-Саулет". С 2019-го вызывается в сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Жалгас Жумаглов: новый контракт с UFC, бой со СЛОМАННОЙ ногой, почему Алмабаеву и Максуму легче

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Тобол ФК Казахстан КПЛ

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 10:29
Футбол
©instagram.com/kff_team "Тобол" сделал заявление о футболисте сборной Казахстана
Вчера , 23:39
Футбол
©ФК "Астана" "У нас нет времени праздновать успехи сборной". Бабаян - об "Астане" в ЛЧ, трансферах и ошибках в управлении
Вчера , 22:37
Футбол
©КФФ В "Астане" прокомментировали трансферы игроков сборной Казахстана из "Актобе" и "Тобола"
20 июня, 19:56
Футбол
©УЕФА Соперник "Астаны" в Лиге чемпионов: старые знакомые Аймбетова и 110 тысяч фанатов на арене
20 июня, 16:27
Футбол
©УЕФА Адиев - лучший тренер в истории сборной? Просто взгляните на показатели команды при нем
20 июня, 09:44
Футбол
©УЕФА Впервые за 26 лет! Сборная Казахстана добилась исторических достижений после яркой победы
20 июня, 08:49
Футбол
©УЕФА Худшая команда, Аймбетов - Роналдо, фермеры и Бораты. О чем пишут шокированные фанаты из Северной Ирландии
20 июня, 07:14
Футбол
©КФФ "Абат забил в стиле Месси". Зайнутдинов - о сборной Казахстана и уходе из ЦСКА
20 июня, 05:55
Футбол
©КФФ Зайнутдинов пообещал сменить имидж в случае выхода сборной Казахстана на Евро
20 июня, 04:46
Футбол
©КФФ "Хотел, чтобы Аймбетов был злым на меня". Адиев - о сенсационной победе сборной Казахстана и выходе на Евро
19 июня, 16:07
Футбол
©КФФ Мотивация Аймбетова и рекорд Зайнутдинова. Чего ждать от матча Северная Ирландия - Казахстан
19 июня, 13:48
Футбол
©УЕФА Бывшие надежды "Челси" и "МЮ", юная звезда "Сити". Кто выделяется в составе сборной Северной Ирландии
19 июня, 11:00
Футбол
© Северная Ирландия - Казахстан: почему этот матч нельзя пропустить и кто фаворит
19 июня, 08:11
Футбол
©КФФ Сделан смелый прогноз на матч сборных Северной Ирландии и Казахстана
19 июня, 01:14
Футбол
©КФФ "Войти в историю сборной - это мечта". Аймбетов - о Северной Ирландии и рекорде Балтиева
19 июня, 00:18
Футбол
©Ильяс Омаров "Не обрадую вас, я не атакующий тренер". Адиев - о Северной Ирландии, Аймбетове и стиле игры
18 июня, 15:30
Футбол
©ФК "Челси" Абрамович не собирается переводить Украине деньги от продажи "Челси"
18 июня, 15:00
Футбол
©UEFA В сборной Италии высказались о победе на ЧМ-2026
18 июня, 14:00
Футбол
©КФФ "Есть вариант с зарубежным клубом". Скворцов - о сборной Казахстана и трансфере в Европу
18 июня, 12:30
Футбол
©ФК "Челси" Канте прошел медобследование в новом клубе
18 июня, 09:30
Футбол
©Twitter/TomasRosolino Одноклубник Алипа дебютировал за сборную Бразилии после получения российского паспорта
18 июня, 08:12
Футбол
©КФФ Названа причина вылета клуба игрока сборной Казахстана из РПЛ
18 июня, 07:45
Футбол
©ФК "Челси" "Челси" расторг контракт с игроком, которого купил за 40 миллионов евро
18 июня, 07:15
Футбол
©UEFA Роналду помог сборной Португалии одержать разгромную победу
17 июня, 22:00
Футбол
©ФК "Кайрат" Жоао Пауло помог "Кайрату" обыграть "Жетысу"
17 июня, 20:30
Футбол
©ФК "Астана" Футболист "Астаны" забил гол за сборную в матче отбора на Евро-2024
17 июня, 14:41
Футбол
©КФФ Вместе с Месси и Бекхэмом. Исламхан вошел в элитный клуб
17 июня, 12:46
Футбол
©twitter\psg Футбольный инстаграм с 64 миллионами подписчиков показал "казахского Неймара"
17 июня, 06:04
Футбол
©КФФ "Мы с Самородовым не поняли установку". Оразов прокомментировал крупную победу сборной Казахстана
17 июня, 04:58
Футбол
©КФФ "Мы не планировали играть красочно". Адиев дал оценку матчу Сан-Марино - Казахстан

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus