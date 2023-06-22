"Тобол" сделал заявление о футболисте сборной Казахстана

"Тобол" в соцсетях сообщил, что информация об уходе из клуба защитника сборной Казахстана Александра Марочкина не соответствует действительности, передают Vesti.kz.
Слухи отправляли игрока в "Астану" и "Актобе".
"В некоторых социальных сетях распространилась информация о том, что игрок "Тобола" Александр Марочкин переходит в другую команду.
Футбольный клуб "Тобол" заявляет, что данная информация не соответствует действительности, и на данный момент игрок никуда не уходит - у него действующий контракт с нашим клубом", - говорится в сообщении костанайцев.
32-летний Марочкин выступает за "Тобол" с 2020 года. В его клубной карьере также были "Кайсар", "Окжетпес", "Каспий", "Иле-Саулет". С 2019-го вызывается в сборную Казахстана.
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