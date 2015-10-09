Сын Криштиану Роналду забил гол со штрафного и взорвал соцсети

Криштиану Роналду-младший продолжает впечатлять поклонников своей игрой, передают Vesti.kz.

На этот раз его потрясающий гол со штрафного за юношескую команду "Аль-Насра" завирусился в соцсетях. Подойдя к мячу, сын Криштиану Роналду продемонстрировал ту же уверенность, что и его отец, и нанес мощный удар, не оставив шансов вратарю.

Этот момент произошел в матче чемпионата Саудовской Аравии среди команд до 16 лет. Роналду-младший забил единственный гол и помог "Аль-Насру" победить сверстников из "Аль-Ахли" (1:0).

Особое внимание привлекло и празднование гола, когда Роналду-младший воспроизвел культовое "Siu", ставшее визитной карточкой его знаменитого отца.

Этот момент не остался незамеченным. Один из самых популярных футбольных пабликов, 433, насчитывающий 77,5 миллиона подписчиков, опубликовал гол сына легенды.

Стоит отметить, что Роналду-младший регулярно участвует в юношеских турнирах и показывает, что ему по плечу не только наследие знаменитого отца, но и собственные достижения.

