Стала известна судьба Максима Самородова в топ-клубе

Прояснились слухи по поводу перехода форварда "Актобе" и сборной Казахстана Максима Самородова в московский "Локомотив", передают Vesti.kz.

По информации "Инсайды от Карпа", вингера "Актобе" в "Локомотиве" не будет, интереса к нему нет.

Хотя ранее агент игрока Дмитрий Кигинько не исключил возможный переход футболиста в "Локомотив".

Также сообщалось, что казахстанец отверг ряд предложений из Европы, на него претендовали "Рапид", "Арис" и "Трабзонспор".

21-летний Самородов - воспитанник актюбинского футбола. Карьеру начинал в 2019 году в составе "Актобе". В нынешнем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) провел за родной клуб 8 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

С 2021 года вызывается в сборную Казахстана.