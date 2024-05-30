Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Турция Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол
Комментарии

Стала известна судьба Максима Самородова в топ-клубе

Стала известна судьба Максима Самородова в топ-клубе
©КФФ

Прояснились слухи по поводу перехода форварда "Актобе" и сборной Казахстана Максима Самородова в московский "Локомотив", передают Vesti.kz.

По информации "Инсайды от Карпа", вингера "Актобе" в "Локомотиве" не будет, интереса к нему нет.

Хотя ранее агент игрока Дмитрий Кигинько не исключил возможный переход футболиста в "Локомотив".

Также сообщалось, что казахстанец отверг ряд предложений из Европы, на него претендовали "Рапид", "Арис" и "Трабзонспор".

21-летний Самородов - воспитанник актюбинского футбола. Карьеру начинал в 2019 году в составе "Актобе". В нынешнем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) провел за родной клуб 8 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

С 2021 года вызывается в сборную Казахстана.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 8 4 3 1 14-6 15
2 Елимай 8 4 3 1 10-8 15
3 Кайрат 9 4 3 2 9-7 15
4 Жетысу 8 4 2 2 7-6 14
5 Ордабасы 8 3 4 1 11-5 13
6 Тобол 8 3 3 2 10-7 12
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Атырау 8 2 4 2 6-5 10
9 Кызылжар 9 2 3 4 9-8 9
10 Кайсар 8 2 3 3 5-9 9
11 Туран 8 2 1 5 5-9 7
12 Шахтер 8 2 1 5 3-11 7
13 Женис 9 2 1 6 4-15 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Локомотив Москва Актобе ФК КПЛ Футбол Сборная РК по футболу

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus