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"Сити" не укрепит свое наследие, если не выиграет ЛЧ - Гвардиола

"Сити" не укрепит свое наследие, если не выиграет ЛЧ - Гвардиола
©teamtalk.com

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о чемпионстве своей команды в английской премьер-лиге (АПЛ), отметив, что теперь "горожанам" нужно выиграть в финале Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ

"У меня такое чувство, что я выиграл пять премьер-лиг, но у нас еще остается финал Лиги чемпионов. "Сити" не укрепит свое наследие должным образом, если не сможет выиграть Лигу чемпионов. Рано или поздно это должно получиться, мы сейчас в финале, так что нужно постараться.

Поздравляю Микеля Артету с тем, что он вернул "Арсенал" на вершину. Это была похожая битва с "Ливерпулем" в предыдущих сезонах. Они проявили исключительные качества. Я бы гордился ими, и тем, к чему они пришли. Они заставили меня много думать о том, как их победить. Мы не сдавались, зная необходимость выигрывать каждую игру", - цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, что "Манчестер Сити" сыграет с "Интером" в финале Лиги чемпионов. Решающий матч состоится 10 июня в Стамбуле.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 36 28 4 4 93-31 88
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Ньюкасл Юнайтед 36 19 12 5 67-32 69
4 Манчестер Юнайтед 36 21 6 9 52-41 69
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 36 18 7 11 70-50 61
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 36 11 10 15 36-42 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41-53 40
15 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47-74 31
19 Лестер Сити 36 8 6 22 49-67 30
20 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24

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Гвардиола Хосеп Лига чемпионов Манчестер Сити АПЛ

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