"Сити" не укрепит свое наследие, если не выиграет ЛЧ - Гвардиола

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о чемпионстве своей команды в английской премьер-лиге (АПЛ), отметив, что теперь "горожанам" нужно выиграть в финале Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" стал чемпионом АПЛ

"У меня такое чувство, что я выиграл пять премьер-лиг, но у нас еще остается финал Лиги чемпионов. "Сити" не укрепит свое наследие должным образом, если не сможет выиграть Лигу чемпионов. Рано или поздно это должно получиться, мы сейчас в финале, так что нужно постараться.

Поздравляю Микеля Артету с тем, что он вернул "Арсенал" на вершину. Это была похожая битва с "Ливерпулем" в предыдущих сезонах. Они проявили исключительные качества. Я бы гордился ими, и тем, к чему они пришли. Они заставили меня много думать о том, как их победить. Мы не сдавались, зная необходимость выигрывать каждую игру", - цитирует Гвардиолу Goal.