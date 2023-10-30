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Новости спорта Футбол

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Сборная, еврокубки и принципиальный финал. Что нас ждет в казахстанском футболе в ноябре?

Сборная, еврокубки и принципиальный финал. Что нас ждет в казахстанском футболе в ноябре?
©КФФ

Сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) завершен, и до конца года в отечественном футболе осталось не так много матчей. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, что ждет любителей этого вида спорта в ноябре.

Отметим сразу, что все официальные ноябрьские матчи, проведение которых запланировано в Казахстане, состоятся на "Астана Арене". Таких игр не так уж и много - их всего четыре.

Финал Кубка Казахстана: кто сыграет в еврокубках?

4 ноября на столичном стадионе будет разыгран финал Кубка Казахстана. В нем сразятся "Ордабасы", уже ставший чемпионом страны, а также костанайский "Тобол". Шымкентцы являются фаворитами матча, тем более, что у соперников была серия из 11 встреч без побед вплоть до вчерашнего дня, пока не был обыгран демотивированный "Аксу" в заключительном туре КПЛ (3:0).

Победитель Кубка Казахстана не только выиграет в статусе и финансах, но и решит судьбу последнего еврокубкового места сезона 2024/25. Если "Тобол" завоюет трофей, то уже следующим летом окажется в квалификации европейских турниров. Но если титул достанется "Ордабасы", то эта возможность будет уже у "Кайрата", финишировавшего в КПЛ на четвертом месте.

Решающие матчи сборной Казахстана в отборе на Евро-2024

Самые ожидаемые матчи концовки года будут связаны с выступлениями сборной Казахстана, и это нисколько не удивительно. Ведь впервые в истории отечественного футбола национальная команда так близка к выходу на крупный турнир, в нашем случае - Евро-2024.

17 ноября на "Астана Арене" команда Магомеда Адиева сыграет с главными аутсайдерами своей группы - Сан-Марино. А 20 ноября национальная дружина сыграет на выезде с другими претендентами на выход на Евро - командой Словении.

Последние игры "Астаны" в групповой стадии Лиги конференций

"Астану" в ноябре ждут две игры в еврокубках. 9 числа команда Григория Бабаяна дома сыграет с "Балкани" из Косова, который столичные уже переиграли в гостях на прошлой неделе. Если "Астане" удастся подтвердить свое превосходство над соперниками, то у клуба появятся реальные шансы на выход из группы Лиги конференций.

Но не менее важным будет матч 30 ноября, который также пройдет на "Астана Арене". Сине-желтые сыграют с загребским "Динамо", который к текущему моменту выиграл все пять очных встреч у "Астаны" с общим счетом 14:1. Казахстанскому клубу надо будет хорошенько потрудиться, чтобы реваншировать последнюю неудачу в столице Хорватии, когда игра завершилась сокрушительным поражением со счетом 1:5.

Отметим, что еще один матч, последний в групповой стадии, "Астана" проведет уже в декабре. 14 числа команда поспорит на выезде с чешской "Викторией". Это будет последний матч в году для казахстанских команд.

Фото: КФФ (1,3), ФК "Ордабасы" (2), ФК "Астана" (4)©

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Футбол Кубок РК по футболу Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Лига конференций Астана ФК Тобол ФК Казахстан Ордабасы ФК КПЛ Кайрат ФК Аксу ФК Адиев Магомед Бабаян Григорий

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