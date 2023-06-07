Самый титулованный футболист Казахстана остался без клуба

Телеграм-канал Серый CARDINAL проинформировал, что экс-футболист сборной Казахстана Юрий Логвиненко покинул "Актобе", сообщают Vesti.kz.

34-летний Логвиненко - воспитанник футбольного клуба "Актобе".

"Логвиненко больше не спортивный директор ФК "Актобе" Восьмикратный чемпион Казахстана и восьмикратный призер проработал в своей должности совсем немного, с января месяца этого года. Где будет теперь работать Юрий Анатольевич, пока неизвестно", - пишет источник.

Логвиненко является самым титулованным футболистом Казахстана. За 16 лет у него восемь золотых медалей чемпионата Казахстана (по четыре за "Актобе" и "Астану").

В его клубной карьере также были "Астана" и российский "Ротор". За сборную Казахстана провел 58 матчей и забил пять голов в период. В январе он объявил о завершении игровой карьеры.

Напомним, что ранее новым председателем правления ФК "Актобе" стал Сергей Куленко.