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Самый титулованный футболист Казахстана остался без клуба

Самый титулованный футболист Казахстана остался без клуба
©КФФ

Телеграм-канал Серый CARDINAL проинформировал, что экс-футболист сборной Казахстана Юрий Логвиненко покинул "Актобе", сообщают Vesti.kz.

34-летний Логвиненко - воспитанник футбольного клуба "Актобе". 

"Логвиненко больше не спортивный директор ФК "Актобе"

Восьмикратный чемпион Казахстана и восьмикратный призер проработал в своей должности совсем немного, с января месяца этого года.

Где будет теперь работать Юрий Анатольевич, пока неизвестно", - пишет источник.

Логвиненко является самым титулованным футболистом Казахстана. За 16 лет у него восемь золотых медалей чемпионата Казахстана (по четыре за "Актобе" и "Астану").

В его клубной карьере также были "Астана" и российский "Ротор". За сборную Казахстана провел 58 матчей и забил пять голов в период. В январе он объявил о завершении игровой карьеры.

Напомним, что ранее новым председателем правления ФК "Актобе" стал Сергей Куленко.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 2 2 18-11 32
2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29
3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24
4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22
5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21
6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20
7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18
8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16
9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13
10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12
11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11
12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10
13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9
14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7

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Метки:
Логвиненко Юрий КПЛ Актобе ФК

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