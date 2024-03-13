Российский клуб "забраковал" игрока сборной Казахстана. Известна причина

Полузащитник костанайского "Тобола" и сборной Казахстана по футболу Ислам Чесноков рассказал, почему в свое время не оказался в грозненском "Ахмате", выступающем в российской премьер-лиге (РПЛ), передают Vesti.kz.

- До "Тобола" ты проходил просмотр в "Ахмате". Что тогда не получилось?

- В "Ахмате" были совсем другие скорости. После "Белшины" было сложно сразу заиграть на уровне того же Бернарда Беришы (нападающий "Ахмата"). Тренер кричал мне: "Не ломай Беришу". А по-другому его никак не догнать (смеется)", - приводит его слова Meta-ratings.kz.

Чесноков - воспитанник футбольной академии устькаменогорского клуба "Алтай". В 2021 году перешел в белорусскую "Белшину", а с 2023-го защищает цвета "Тобола". В прошлом сезоне провел за костанайцев 34 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи. В сентябре 2023-го дебютировал за сборную Казахстана в матче против Финляндии.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего полузащитника в 400 тысяч евро.