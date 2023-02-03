Роналду забил первый гол в Саудовской Аравии и спас свой клуб от поражения на 93-й минуте

"Аль-Наср", за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду, поделил очки в выездном матче с "Аль-Фатехом" в рамках 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:2. "Аль-Наср" проигрывал 1:2, но на 90+3-й минуте Роналду реализовал пенальти и спас свою команду от поражения. При этом гости на 90+5-й минуте остались в меньшинстве из-за удаления Талиски.

Таким образом "Аль-Наср" набрал 34 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице, а "Аль-Фатех" находится на шестой строчке, набрав 22 очка.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце прошлого года. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее вскрылись новые подробности относительно его зарплаты в новом клубе.

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