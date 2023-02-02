Саудовская Аравия оплачивает 90 процентов зарплаты Роналду в "Аль-Насре"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду получает лишь 10 процентов заработной платы от самого клуба, тогда как остальные 90 процентов ему выплачивается из бюджета Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Athletic.

Зарплата 37-летнего португальца составляет около 217 миллионов долларов, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом планеты.

Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце прошлого года. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

За новый клуб Криштиану успел сыграть два матча, в которых результативными действиями не отметился.

"Аль-Наср" лидирует в национальном чемпионате, набрав 33 очка в 14 матчах. Следующую игру команда из Эр-Рияда проведет на выезде с "Аль-Фатом" 3 февраля.

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