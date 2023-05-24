Роналду определился со своим будущим

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился своими эмоциями после победы над "Аль-Шабабом" (3:2) в рамках 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

"Аль-Наср" сделал камбэк с 0:2. Роналду забил победный гол.

Он намекнул на свое будущее в клубе.

"Я очень счастлив в "Аль-Насре". Следующий сезон будет еще лучше и сильнее", - цитирует Роналду Sport24 со ссылкой на TCR.

Хотя ранее СМИ писали, что Роналду не устраивает жизнь в Саудовской Аравии и он хочет досрочно расторгнуть с клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2025 года.

38-летний форвард провел за "Аль-Наср" 15 матчей в чемпионате, забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"