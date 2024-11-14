"Реал" отверг Рамоса: клуб выбрал альтернативу легенде
Мадридский "Реал" принял решение не возвращать своего бывшего капитана Серхио Рамоса, несмотря на серьезные проблемы в обороне. После травмы Эдера Милитао и других ключевых защитников в прессе активно обсуждалась возможность возвращения опытного футболиста. Однако руководство "королевского клуба" отвергло эту идею, передают Vesti.kz.
Мадридский "Реал" принял решение не возвращать своего бывшего капитана Серхио Рамоса, несмотря на серьезные проблемы в обороне. После травмы Эдера Милитао и других ключевых защитников в прессе активно обсуждалась возможность возвращения опытного футболиста. Однако руководство "королевского клуба" отвергло эту идею, передают Vesti.kz.
Рамос, находящийся в статусе свободного агента, сам предложил свои услуги, рассчитывая помочь "сливочным" в сложный период. Но, как стало известно, "Реал" решил искать альтернативные варианты, несмотря на кадровый дефицит в защите.
Мадридский клуб сейчас сталкивается с серьезными проблемами в защите: вне игры оказались Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Давид Алаба и Лукас Васкес.
Однако руководство клуба во главе с президентом Флорентино Пересом и исполнительным директором Хосе Анхелем Санчесом решительно отказалось от варианта с возвращением Рамоса.
Как пишет издание Goal, несмотря на внушительный опыт и выдающиеся достижения Рамоса в составе "Реала", в клубе все же отказались от идеи вернуть его в команду.
Испанец, покинувший "Севилью" в конце сезона-2023/24, так и не провел ни одного профессионального матча с тех пор. Именно поэтому руководство посчитало его возвращение невозможным.
Вместо этого мадридцы сосредоточились на поиске альтернатив и планируют дождаться январского трансферного окна, чтобы подписать нового защитника, избегая привлечения свободных агентов.
Приоритетной целью "сливочных" является Эмерик Ляпорт, который в настоящее время выступает за саудовский "Аль-Наср".
Испанский защитник, ранее защищавший цвета "Манчестер Сити", уже был в поле зрения мадридского клуба минувшим летом. Теперь "Реал" намерен вернуться к этой кандидатуре и завершить сделку в январе.
Напомним, что за 16 сезонов в "Реале" Рамос завоевал 5 титулов Ла Лиги, 2 Кубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА, 4 Клубных чемпионата мира и 4 Суперкубка Испании, сыграл более 670 матчей и забил свыше 100 голов.
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