Мадридский "Реал" принял решение не возвращать своего бывшего капитана Серхио Рамоса, несмотря на серьезные проблемы в обороне. После травмы Эдера Милитао и других ключевых защитников в прессе активно обсуждалась возможность возвращения опытного футболиста. Однако руководство "королевского клуба" отвергло эту идею, передают Vesti.kz.

Рамос, находящийся в статусе свободного агента, сам предложил свои услуги, рассчитывая помочь "сливочным" в сложный период. Но, как стало известно, "Реал" решил искать альтернативные варианты, несмотря на кадровый дефицит в защите.

Мадридский клуб сейчас сталкивается с серьезными проблемами в защите: вне игры оказались Эдер Милитао, Дани Карвахаль, Давид Алаба и Лукас Васкес.

Однако руководство клуба во главе с президентоми исполнительным директоромрешительно отказалось от варианта с возвращением Рамоса.

Как пишет издание Goal, несмотря на внушительный опыт и выдающиеся достижения Рамоса в составе "Реала", в клубе все же отказались от идеи вернуть его в команду.

Испанец, покинувший "Севилью" в конце сезона-2023/24, так и не провел ни одного профессионального матча с тех пор. Именно поэтому руководство посчитало его возвращение невозможным.

Вместо этого мадридцы сосредоточились на поиске альтернатив и планируют дождаться январского трансферного окна, чтобы подписать нового защитника, избегая привлечения свободных агентов.

Приоритетной целью "сливочных" является Эмерик Ляпорт, который в настоящее время выступает за саудовский "Аль-Наср".

Испанский защитник, ранее защищавший цвета "Манчестер Сити", уже был в поле зрения мадридского клуба минувшим летом. Теперь "Реал" намерен вернуться к этой кандидатуре и завершить сделку в январе.

Напомним, что за 16 сезонов в "Реале" Рамос завоевал 5 титулов Ла Лиги, 2 Кубка Испании, 4 Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА, 4 Клубных чемпионата мира и 4 Суперкубка Испании, сыграл более 670 матчей и забил свыше 100 голов.

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