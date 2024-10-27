"Предъявляли претензии". Почему казахстанский футболист столкнулся с хейтом в Европе?

Казахстанский нападающий белорусского БАТЭ Оралхан Омиртаев признался, что столкнулся с непониманием со стороны фанатов. Накануне его гол принес гостевую победу над "Слуцком" (1:0) в чемпионате, сообщают Vesti.kz.

На 53-й минуте встречи 26-летний нападающий забил единственный гол в игре. Причем он отличился в матче со своей бывшей командой, в которой он провел первую часть сезона-2024. Как оказалось, болельщикам хозяев не понравилось, что казахстанец решил отпраздновать гол.

"Были моменты, когда мне предъявляли претензии после игры, почему я праздновал гол. Ладно бы еще я был, например, воспитанником "Слуцка". Но вообще это решение самого футболиста, его эмоции. Он забил, он приносит результат… Почему не отпраздновать? Захотел - отпраздновал, не захотел - нет. А в целом скажу спасибо и слуцким болельщикам. Они молодцы, тоже хорошо поддерживали свою команду. Повторюсь, удачи этому клубу - и городу", - цитирует его слова клубная пресс-служба борисовчан.

Отметим, что в 23 матчах чемпионата Беларуси-2024 Омиртаев забил девять голов и сделал один ассист. Его статистика за "Слуцк": 13 матчей, четыре гола и ассист, статистика за БАТЭ: десять игр и пять мячей.

Омиртаев имеет на своем счету пять матчей за сборную Казахстана, в которых он забил два мяча. Последнюю игру за национальную команду провел в 2021 году.