Появились новости по Гулжигиту Алыкулову

Бывший футболист "Кайрата" Гулжигит Алыкулов может сыграть за белорусский "Неман" в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала KyrgyzFootball, Алыкулов уже присоединился к "Неману" в Венгрии и может принять участие в ответной встрече с "Целе" из Словении. Игра состоится 18 августа в Дьере. В первом матче словенский клуб победил со счетом 1:0. Победитель в раунде плей-офф Лиги конференций встретится с сильнейшим в паре АЕК (Ларнака) - "Маккаби" (Тель-Авив).

Отметим, что Алыкулов выступал за "Неман" в сезоне-2019, откуда в январе 2020-го перешел в "Кайрат". В мае 2023-го он покинул алматинский клуб, вернувшись в гродненский клуб.

В составе "желто-черных" Гулжигит становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, выходил в групповой этап Лиги конференций.

В карьере 22-летнего полузащитника также были кыргызстанские "Алга" и "Кара-Балта". В сборную Кыргызстана вызывается с 2019 года.

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