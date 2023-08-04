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Европейский клуб объявил о возвращении экс-игрока "Кайрата"

Европейский клуб объявил о возвращении экс-игрока "Кайрата"
©ФК "Кайрат"

Бывший полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов перешел в гродненский "Неман" из Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболист сборной Кыргызстана выступал за "Неман" в сезоне-2019, откуда в январе 2020 года перешел в "Кайрат". В мае 2023 года он покинул алматинский клуб.

В составе алматинцев Гулжигит становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, выходил в групповой этап Лиги конференций УЕФА.

За алматинцев он провел 99 матчей. в которых забил 13 голов и сделал восемь ассистов.

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Метки:
Алыкулов Гулжигит Кайрат ФК Кыргызстан Футбольные трансферы Беларусь

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