Европейский клуб объявил о возвращении экс-игрока "Кайрата"

Бывший полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов перешел в гродненский "Неман" из Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболист сборной Кыргызстана выступал за "Неман" в сезоне-2019, откуда в январе 2020 года перешел в "Кайрат". В мае 2023 года он покинул алматинский клуб.
В составе алматинцев Гулжигит становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, выходил в групповой этап Лиги конференций УЕФА.
За алматинцев он провел 99 матчей. в которых забил 13 голов и сделал восемь ассистов.
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