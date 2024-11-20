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Обратно в Казахстан? Адиев рассказал о своем будущем

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Обратно в Казахстан? Адиев рассказал о своем будущем ©КФФ

Экс-наставник "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем, передают Vesti.kz.

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Экс-наставник "Ахмата" и сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев ответил на вопрос о своем будущем, передают Vesti.kz.

Он отметил, что на данный момент ведет переговоры с потенциальными работодателями, однако официальных предложений не поступало.

"Пока конкретных предложений не было, но разговоры ведутся. Скажем так, я сейчас в режиме ожидания", - заявил специалист в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что Адиев покинул пост главного тренера "Ахмата" в начале сентября. Его место занял другой российский специалист Сергей Ташуев.

Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Также тренировал карагандинский "Шахтер" (2021-2022).

Ранее он пообещал спросить с Станислава Черчесова за "бесхозную" сборную.

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