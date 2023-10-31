Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Турция Франция
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол

Автор:

Комментарии

Никаких групп ЛЧ и возвращение в ЛЕ. Что будет в новом сезоне еврокубков и кто представит Казахстан?

Никаких групп ЛЧ и возвращение в ЛЕ. Что будет в новом сезоне еврокубков и кто представит Казахстан?
©UEFA Champioms League

Сезон в казахстанском футболе подходит к концу, и самое время начать постепенное погружение в еврокубковые дела ведущих клубов страны в сезоне-2024/25. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об участниках следующего розыгрыша европейских соревнований из Казахстана и нововведениях, которые сильно поменяют общую картину любимых турниров.

Текущий евросезон в самом разгаре, причем позади только половина группового этапа. Лучшие клубы европейского континента продолжают бороться на международной арене, а от Казахстана в Лиге конференций выступает "Астана".

Но это не мешает нам уже сейчас начать разговор о еврокубках следующего сезона, ведь у нас есть новоиспеченные чемпионы - "Ордабасы", а также "Астана" и "Актобе", финишировавшие в тройке призеров казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Тем более в следующем году нас ожидает немало перемен.

Теперь никаких групповых этапов. Какие реформы нас ждут уже в 2024-м?

Начнем с того, что теперь в финальном розыгрыше всех трех евротурниров будут представлены по 36 клубов, в то время как ранее было по 32 команды. К примеру, в Лигу чемпионов добавится еще одна команда из Франции, еще один чемпион одной из лиг, а также по одной команде из двух лучших европейских ассоциаций по итогам сезона-2023/24. Таким образом не исключено, что из Англии или Испании в осенней части будет сразу пять представителей.

В Лиге Европы появятся два дополнительных места для команд из квалификации, а еще путевку в финальный турнир заполучит клуб, выигравший национальный кубок в седьмой ассоциации по рейтингу. К текущему моменту седьмой является португальская лига.

В Лиге конференций добавят две команды, которые вылетят туда из плей-офф квалификации Лиги Европы, а также добавят еще два места в своем отборочном цикле. Опять-таки, больше шансов для клубов, участвующих в квалификационных баталиях.

Теперь у команд не будет никаких групповых этапов - только общая таблица лиги. Но как это? Неужели клубы будут играть с каждым соперником, затратив несколько десятков туров? Конечно же, нет. Ведь это невозможно физически. Клубы в ЛЧ и ЛЕ будут разделены по рейтингу УЕФА на четыре корзины по девять команд. Теперь формат будет основан на швейцарской системе. 

Каждая команда сыграет по восемь матчей (четыре - дома, четыре - на выезде). Участники сыграют по два матча с клубами из каждой корзины. Причем не будет даже ответных игр, как не будет и календаря, по которому сразу известно, с кем состоится следующий матч. Швейцарская система подразумевает собой то, что сильные команды (с большим количеством набранных очков) будут играть с такими же сильными соперниками.

Получается, каждый клуб проведет четыре матча дома против команд из четырех разных корзин. А также сыграет в четырех выездных играх с клубами из четырех разных корзин. И все очки будут занесены в одну общую лигу. На первый взгляд все запутанно, но как только этот формат будет запущен, то вскоре все станет куда более ясным.

Если раньше осенью клубы играли в ЛЧ и ЛЕ по шесть матчей в группе, то теперь проведут по восемь игр в рамках лиги. Правда длительность этого отрезка увеличится. Теперь команды закончат первую стадию турнира не в декабре, а аж в конце января. А уже с середины февраля начнутся встречи в рамках плей-офф.

Выходит, что если раньше болельщики могли остаться без матчей ЛЧ на два месяца, то теперь будут скучать куда меньше. Самый длинный перерыв займет не больше 42 дней (с 11 декабря - шестой тур ЛЧ и до 21 января - седьмой тур). 

Восемь лучших клубов в лигах ЛЧ и ЛЕ сразу квалифицируются в 1/8 финала своих турниров. А те команды, которые заняли 9-24 места, сыграют в дополнительных плей-офф противостояниях, чтобы определить, кто из них займет место в 1/8 финала.

В Лиге конференций все немного по-другому. 36 команд будут разбиты на шесть корзин по шесть команд. Первая часть турнира будет состоять из общей лиги, как в ЛЧ и ЛЕ. Но команды должны будут провести шесть туров, а не восемь. Каждый клуб сыграет три раза дома и столько же раз в гостях. Причем каждый раз в соперниках будет оппонент из разных корзин.

Уже 19 декабря первая стадия турнира ЛК подойдет к концу, а возобновится она только в середине февраля. Дальше все будет идти по аналогичному с ЛЧ и ЛЕ формату.

Возвращение казахстанцев в Лигу Европы. Что это значит?

Впервые с сезона-2020/21 казахстанскому клубу удастся напрямую попасть в квалификацию Лиги Европы. В последние годы это было невозможно, потому что по рейтингу команды попадали разве что в Лигу конференций, а чемпион сразу играл в ЛЧ. 

Теперь же победитель Кубка Казахстана официально квалифицируется в первый квалификационный раунд ЛЕ. И в таком случае "подушка безопасности" (он же - шанс на вылет) сохранится не только у чемпионов, но и у участников ЛЕ. 

Получается, что чемпионы Казахстана смогут вылететь из двух турниров и все равно продолжить выступления в ЛК. А вот команда, получившая право сражаться в отборе ЛЕ, при неудачном раскладе сможет заработать второй шанс уже в ЛК. Можно сказать, что казахстанским клубам теперь будет чуть полегче.

Пока обладатель Кубка Казахстана-2023 неизвестен. В финале, который состоится 4 ноября, сыграют "Ордабасы" и "Тобол". А что будет, если "Ордабасы", уже завоевавший чемпионство, выиграет и Кубок? Читаем ниже.

Кто займет последнее еврокубковое место от Казахстана?

Пока ситуация такова: "Ордабасы" сыграет в первом квалификационном раунде ЛЧ (это гарантированно), "Астана" - во втором раунде ЛК, "Актобе" - в первом раунде ЛК. Но ситуация еще может поменяться в зависимости от результата финала Кубка Казахстана.

Если "Тобол" одержит победу, то гарантирует себе еврокубки несмотря на то, что в КПЛ-2023 они финишировали на непривычно низком восьмом месте. Причем костанайцы попадут сразу в квалификацию Лиги Европы, имея в этом плане больше статуса, чем "Астана" и "Актобе" в ЛК.

Но если "Ордабасы" оформит чемпионский дубль, завоевав и Кубок, то ситуация кардинально изменится. Четвертое еврокубковое место займет "Кайрат" - клуб, финишировавший четвертым в КПЛ. В таком случае уже "Астана" попадет в ЛЕ, а "Актобе" возьмет свой старт не с первого, а со второго раунда квалификации ЛК. Что касается "Кайрата", то алматинцы начнут путь с первого раунда ЛК.

По этой причине можно сказать, что сразу трем клубам - "Астане", "Актобе" и "Кайрату" - выгодна победа "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана. Что касается вероятного триумфа "Тобола", то этому будут рады разве что в самом Костанае.

Конечно, еврокубковые места у "Астаны" и "Актобе" уже никто не отберет. Но если Кубок достанется "Ордабасы", то "Астана" сыграет во втором по значимости евротурнире, имея в запасе дополнительную возможность в ЛК, а "Актобе" автоматически преодолеет барьер первого раунда, начав квалификацию ЛК сразу со второго круга. 

"Кайрат" же вовсе сможет сыграть в еврокубках-2024/25, только если "Ордабасы" одолеет "Тобол" в финале Кубка Казахстана. Поэтому 4 ноября на "Астана Арене" будет решаться многое, и это никак нельзя назвать битвой за "никому ненужный турнир".

9-10 июля "Ордабасы" впервые в клубной истории сыграет в матче ЛЧ. 11 июля еврокубковый сезон начнется для клуба из ЛЕ и команды, которая начинает путь с первого квалификационного раунда ЛК. Последним в еврокубках нового сезона, 25 июля, стартанет клуб, который получит право выступить во втором отборочном раунде ЛК ("Астана" - если Кубок достанется "Тоболу"; "Актобе" - если Кубок достанется "Ордабасы").

Фото: ФК "Ордабасы" (1), УЕФА (2-5,7), ПФЛК (6), ФК "Тобол" (8)©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Футбол Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Ордабасы ФК Астана ФК Актобе ФК Тобол ФК Казахстан Кайрат ФК КПЛ Кубок РК по футболу УЕФА

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости
Сегодня , 07:46
Футбол
©UEFA Champioms League Никаких групп ЛЧ и возвращение в ЛЕ. Что будет в новом сезоне еврокубков и кто представит Казахстан?
Вчера , 20:02
Футбол
©ФК "Кайрат" Воспитанники "Кайрата" и форвард "Кайсара". Кем Адиев обновил сборную Казахстана
Вчера , 17:07
Футбол
©КФФ Сборная, еврокубки и принципиальный финал. Что нас ждет в казахстанском футболе в ноябре?
28 октября, 23:58
Футбол
©ФК "Зенит" Алип совершил ошибку и пропустит следующий матч "Зенита" в РПЛ
28 октября, 23:38
Футбол
©КФФ Защитник сборной Казахстана в десятом матче подряд не попал в состав клуба РПЛ
28 октября, 23:00
Футбол
©ПФК ЦСКА "Очень скучаем по Бахе". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове
28 октября, 22:25
Футбол
©ФК "Копер" Оразов забил дебютный гол за европейский клуб
28 октября, 22:13
Футбол
©twitter.com/realmadrid "Реал" обыграл "Барселону" благодаря невероятному голу Беллингема
28 октября, 21:30
Футбол
©twitter.com/FCBayern Кейн забил за "Баварию" со своей половины поля
28 октября, 21:04
Футбол
©ПФЛК Матчи заключительного тура чемпионата Казахстана пройдут без зрителей
28 октября, 20:31
Футбол
©"Энергетик-БГУ" Казахстанский футболист получил прямую красную карточку в европейском чемпионате
28 октября, 18:31
Футбол
©КФФ Европейский клуб подтвердил интерес к нападающему сборной Казахстана
28 октября, 18:00
Футбол
©Instagram.com "За это я сяду в тюрьму". Экс-игрок "Тараза" разгневан поведением бывшего капитана "Кайрата"
28 октября, 16:30
Футбол
©ФК "Шахтер" "Шахтер" сообщил об изменениях проведения матча с "Астаной" в связи c взрывом на шахте в Караганде
28 октября, 14:20
Футбол
©ФК "Ливерпуль" Клопп подколол главного тренера сборной Франции Дешама
28 октября, 13:50
Футбол
©Prokerala Началась охота за билетами на матчи Евро-2024. Там может сыграть сборная Казахстана
28 октября, 13:20
Футбол
©UEFА Назван лучший игрок тура в Лиге чемпионов
28 октября, 12:20
Футбол
©ФК "Бешикташ" Кризис в "Бешикташе" Зайнутдинова. Игроки разделились на несколько группировок
28 октября, 11:50
Футбол
©La Liga "Барселона" - "Реал Мадрид": где смотреть эль-класико в Казахстане
28 октября, 08:20
Футбол
©ФК "Зенит" Алип против Быстрова: прямая трансляция "самого казахстанского" матча РПЛ
28 октября, 07:50
Футбол
©ФК "Жирона" "Жирона" вышла на первое место Ла Лиги в преддверии эль-класико
28 октября, 07:20
Футбол
©ФК "Тоттенхэм" "Тоттенхэм" укрепил свое лидерство в АПЛ
27 октября, 13:34
Футбол
©ФК "Кызыл-Жар" Полузащитник "Кызыл-Жара" заинтересовал клуб РПЛ
27 октября, 13:11
Футбол
©ФК "Ордабасы" Сохранят Тагыбергена и отпустят игрока сборной Узбекистана? Кто останется в "Ордабасы" после чемпионства
26 октября, 18:00
Футбол
©ФК "Астана" Впервые в истории казахстанского футбола. Игрок "Астаны" в шаге от великого достижения
26 октября, 17:03
Футбол
©КФФ Прокачался в "Зените" и зажигает в отборе ЧЕ-2024. Почему Алип - будущий капитан сборной Казахстана
26 октября, 15:46
Футбол
©ФК "Бешикташ" Еврокубки после критики тренера. Сыграет ли Зайнутдинов в матче Лиги конференций
26 октября, 14:08
Футбол
©ФК "Астана" Последний шанс? Чем принципиален матч "Балкани" - "Астана" в Лиге конференций
26 октября, 13:46
Футбол
©ФК "Кайрат" Уход бомбардира и трансферы игроков сборной Казахстана. "Кайрат" намерен бороться за чемпионство?
25 октября, 08:55
Футбол
©КФФ Агент игрока сборной Казахстана рассказал о предложениях из Европы

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus