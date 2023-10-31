Никаких групп ЛЧ и возвращение в ЛЕ. Что будет в новом сезоне еврокубков и кто представит Казахстан?

Сезон в казахстанском футболе подходит к концу, и самое время начать постепенное погружение в еврокубковые дела ведущих клубов страны в сезоне-2024/25. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об участниках следующего розыгрыша европейских соревнований из Казахстана и нововведениях, которые сильно поменяют общую картину любимых турниров.

Текущий евросезон в самом разгаре, причем позади только половина группового этапа. Лучшие клубы европейского континента продолжают бороться на международной арене, а от Казахстана в Лиге конференций выступает "Астана".

Но это не мешает нам уже сейчас начать разговор о еврокубках следующего сезона, ведь у нас есть новоиспеченные чемпионы - "Ордабасы", а также "Астана" и "Актобе", финишировавшие в тройке призеров казахстанской премьер-лиги (КПЛ). Тем более в следующем году нас ожидает немало перемен.

Теперь никаких групповых этапов. Какие реформы нас ждут уже в 2024-м?

Начнем с того, что теперь в финальном розыгрыше всех трех евротурниров будут представлены по 36 клубов, в то время как ранее было по 32 команды. К примеру, в Лигу чемпионов добавится еще одна команда из Франции, еще один чемпион одной из лиг, а также по одной команде из двух лучших европейских ассоциаций по итогам сезона-2023/24. Таким образом не исключено, что из Англии или Испании в осенней части будет сразу пять представителей.

В Лиге Европы появятся два дополнительных места для команд из квалификации, а еще путевку в финальный турнир заполучит клуб, выигравший национальный кубок в седьмой ассоциации по рейтингу. К текущему моменту седьмой является португальская лига.

В Лиге конференций добавят две команды, которые вылетят туда из плей-офф квалификации Лиги Европы, а также добавят еще два места в своем отборочном цикле. Опять-таки, больше шансов для клубов, участвующих в квалификационных баталиях.

Теперь у команд не будет никаких групповых этапов - только общая таблица лиги. Но как это? Неужели клубы будут играть с каждым соперником, затратив несколько десятков туров? Конечно же, нет. Ведь это невозможно физически. Клубы в ЛЧ и ЛЕ будут разделены по рейтингу УЕФА на четыре корзины по девять команд. Теперь формат будет основан на швейцарской системе.

Каждая команда сыграет по восемь матчей (четыре - дома, четыре - на выезде). Участники сыграют по два матча с клубами из каждой корзины. Причем не будет даже ответных игр, как не будет и календаря, по которому сразу известно, с кем состоится следующий матч. Швейцарская система подразумевает собой то, что сильные команды (с большим количеством набранных очков) будут играть с такими же сильными соперниками.

Получается, каждый клуб проведет четыре матча дома против команд из четырех разных корзин. А также сыграет в четырех выездных играх с клубами из четырех разных корзин. И все очки будут занесены в одну общую лигу. На первый взгляд все запутанно, но как только этот формат будет запущен, то вскоре все станет куда более ясным.

Если раньше осенью клубы играли в ЛЧ и ЛЕ по шесть матчей в группе, то теперь проведут по восемь игр в рамках лиги. Правда длительность этого отрезка увеличится. Теперь команды закончат первую стадию турнира не в декабре, а аж в конце января. А уже с середины февраля начнутся встречи в рамках плей-офф.

Выходит, что если раньше болельщики могли остаться без матчей ЛЧ на два месяца, то теперь будут скучать куда меньше. Самый длинный перерыв займет не больше 42 дней (с 11 декабря - шестой тур ЛЧ и до 21 января - седьмой тур).

Восемь лучших клубов в лигах ЛЧ и ЛЕ сразу квалифицируются в 1/8 финала своих турниров. А те команды, которые заняли 9-24 места, сыграют в дополнительных плей-офф противостояниях, чтобы определить, кто из них займет место в 1/8 финала.

В Лиге конференций все немного по-другому. 36 команд будут разбиты на шесть корзин по шесть команд. Первая часть турнира будет состоять из общей лиги, как в ЛЧ и ЛЕ. Но команды должны будут провести шесть туров, а не восемь. Каждый клуб сыграет три раза дома и столько же раз в гостях. Причем каждый раз в соперниках будет оппонент из разных корзин.

Уже 19 декабря первая стадия турнира ЛК подойдет к концу, а возобновится она только в середине февраля. Дальше все будет идти по аналогичному с ЛЧ и ЛЕ формату.

Возвращение казахстанцев в Лигу Европы. Что это значит?

Впервые с сезона-2020/21 казахстанскому клубу удастся напрямую попасть в квалификацию Лиги Европы. В последние годы это было невозможно, потому что по рейтингу команды попадали разве что в Лигу конференций, а чемпион сразу играл в ЛЧ.

Теперь же победитель Кубка Казахстана официально квалифицируется в первый квалификационный раунд ЛЕ. И в таком случае "подушка безопасности" (он же - шанс на вылет) сохранится не только у чемпионов, но и у участников ЛЕ.

Получается, что чемпионы Казахстана смогут вылететь из двух турниров и все равно продолжить выступления в ЛК. А вот команда, получившая право сражаться в отборе ЛЕ, при неудачном раскладе сможет заработать второй шанс уже в ЛК. Можно сказать, что казахстанским клубам теперь будет чуть полегче.

Пока обладатель Кубка Казахстана-2023 неизвестен. В финале, который состоится 4 ноября, сыграют "Ордабасы" и "Тобол". А что будет, если "Ордабасы", уже завоевавший чемпионство, выиграет и Кубок? Читаем ниже.

Кто займет последнее еврокубковое место от Казахстана?

Пока ситуация такова: "Ордабасы" сыграет в первом квалификационном раунде ЛЧ (это гарантированно), "Астана" - во втором раунде ЛК, "Актобе" - в первом раунде ЛК. Но ситуация еще может поменяться в зависимости от результата финала Кубка Казахстана.

Если "Тобол" одержит победу, то гарантирует себе еврокубки несмотря на то, что в КПЛ-2023 они финишировали на непривычно низком восьмом месте. Причем костанайцы попадут сразу в квалификацию Лиги Европы, имея в этом плане больше статуса, чем "Астана" и "Актобе" в ЛК.

Но если "Ордабасы" оформит чемпионский дубль, завоевав и Кубок, то ситуация кардинально изменится. Четвертое еврокубковое место займет "Кайрат" - клуб, финишировавший четвертым в КПЛ. В таком случае уже "Астана" попадет в ЛЕ, а "Актобе" возьмет свой старт не с первого, а со второго раунда квалификации ЛК. Что касается "Кайрата", то алматинцы начнут путь с первого раунда ЛК.

По этой причине можно сказать, что сразу трем клубам - "Астане", "Актобе" и "Кайрату" - выгодна победа "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана. Что касается вероятного триумфа "Тобола", то этому будут рады разве что в самом Костанае.

Конечно, еврокубковые места у "Астаны" и "Актобе" уже никто не отберет. Но если Кубок достанется "Ордабасы", то "Астана" сыграет во втором по значимости евротурнире, имея в запасе дополнительную возможность в ЛК, а "Актобе" автоматически преодолеет барьер первого раунда, начав квалификацию ЛК сразу со второго круга.

"Кайрат" же вовсе сможет сыграть в еврокубках-2024/25, только если "Ордабасы" одолеет "Тобол" в финале Кубка Казахстана. Поэтому 4 ноября на "Астана Арене" будет решаться многое, и это никак нельзя назвать битвой за "никому ненужный турнир".

9-10 июля "Ордабасы" впервые в клубной истории сыграет в матче ЛЧ. 11 июля еврокубковый сезон начнется для клуба из ЛЕ и команды, которая начинает путь с первого квалификационного раунда ЛК. Последним в еврокубках нового сезона, 25 июля, стартанет клуб, который получит право выступить во втором отборочном раунде ЛК ("Астана" - если Кубок достанется "Тоболу"; "Актобе" - если Кубок достанется "Ордабасы").

Фото: ФК "Ордабасы" (1), УЕФА (2-5,7), ПФЛК (6), ФК "Тобол" (8)©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58 2 Астана 26 16 5 5 36-24 53 3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50 4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44 5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39 6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36 7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34 8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34 9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29 10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29 11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29 12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27 13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20 14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта