Неймар объяснил, почему ПСЖ никогда не выигрывал Лигу чемпионов

Звездный бразильский нападающий Неймар в интервью Romario TV откровенно поделился воспоминаниями о своем времени в "Пари Сен-Жермене". Помимо рассказа о попытках Лионеля Месси убедить его остаться в "Барселоне", Неймар объяснил причины, по которым ПСЖ так и не смог выиграть Лигу чемпионов, передают Vesti.kz.

Несмотря на многомиллионные вложения и звездный состав, включающий самого Неймара, Килиана Мбаппе и Месси.

"Эго — это хорошо, но нельзя забывать, что футбол — это командная игра. Ты не можешь играть один. Чтобы добиваться успеха, нужно, чтобы другие были на твоей стороне. В ПСЖ эго было у каждого, и это мешало. Если никто не хочет бегать и помогать друг другу, то ничего выиграть невозможно", — рассказал Неймар.

По словами бразильца, именно эта проблема мешала ПСЖ достичь заветной цели, несмотря на огромные ресурсы и амбиции клуба.

В составе ПСЖ бразилец провел шесть сезонов: с 2017 по 2023 год. В общей сложности на его счету 118 голов и 77 ассистов в 173 матчах.

В настоящее время он выступает за саудовский "Аль-Хиляль", однако его контракт истекает уже в конце текущего сезона. А главный тренер команды Жорже Жезус недавно сделал громкое заявление, что соглашение с бразильским футболистом, скорее всего, завершится этим летом.

Тем временем интерес к Неймару проявляют многие топ-клубы МЛС, среди которых особенно выделяется "Чикаго Файр", активно стремящийся заполучить звездного нападающего.