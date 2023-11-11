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"Не хочу о нем говорить". Известный тренер нелицеприятно высказался о бывшем игроке "Кайрата"

"Не хочу о нем говорить". Известный тренер нелицеприятно высказался о бывшем игроке "Кайрата"
©ФК "Кайрат"

Известный румынский тренер Мирча Луческу в интервью украинскому изданию Sportarena нелицеприятно высказался о своем бывшем подопечном и коллеге Анатолии Тимощуке. В частности, специалист отметил, что не желает говорить о бывшем хавбеке "Кайрата", передают Vesti.kz.

"Знаю, что обязательно будут в будущем вопросы о Тимощуке. В последний раз мы общались до начала полномасштабного вторжения (России в Украину - Прим. редактора). Мне непонятна его политическая позиция, и я не хочу больше говорить об этом человеке, хотя раньше мы близко общались и он был моим ассистентом в "Зените", - заявил 78-летний Луческу.

В начале ноября Луческу покинул пост главного тренера киевского "Динамо". Ранее он работал в таких клубах, как донецкий "Шахтер", питерский "Зенит", турецкие "Бешикташ" и "Галатасарай", миланский "Интер", а также возглавлял сборную Турции.

44-летний Тимощук в прошлом играл за "Шахтер", "Зенит", "Баварию" и "Кайрат". С 2017 года он работает ассистентом главного тренера в "Зените". С 2004 по 2007 годы Луческу тренировал Тимощука в составе "Шахтера", а в 2017-м их пути пересеклись уже в тренерском штабе "Зенита".

Напомним, что Тимощук, являющийся рекордсменом сборной Украины по количеству проведенных матчей, был лишен всех титулов и наград, а также тренерской лицензии на родине. К такому решению футбольные власти Украины пришли ввиду политической позиции Тимощука и его работе в России.

Ранее другой украинский футболист, выступавший в Казахстане, сделал громкое заявление, сказав, что готов сесть в тюрьму за убийство экс-хавбека "Кайрата".

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Метки:
Футбол Кайрат ФК Тимощук Анатолий Динамо Киев Шахтер Донецк Зенит Бешикташ ФК Интер Бавария Румыния Украина Россия Казахстан Алматы

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