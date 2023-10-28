"За это я сяду в тюрьму". Экс-игрок "Тараза" разгневан поведением бывшего капитана "Кайрата"

Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев высказался о бывшем партнере по национальной команде Анатолии Тимощуке.

Алиев резко отреагировал на позицию Тимощука касательно военных действий, происходящих в Украине. На данный момент Тимощук работает в тренерском штабе российского клуба "Зенит". Ранее его лишили всех титулов, завоеванных на родине и запретили любую футбольную деятельность на территории страны.

"Раньше это был символ украинского футбола, а сейчас это просто г@вно. Этой фамилии просто не существует. Его отец ушел в ТРО, а ему и тут все равно. Этот человек предал своих родителей, свой народ и свою страну, за которую он выступал. Сейчас страна для него — это Россия. Может, когда-нибудь мы с ним встретимся. Я бы его с удовольствием зарезал бы. Честно говорю. Думаю, что эта встреча будет. И рука у меня не дрогнет. Обидно, что такая встреча наверняка произойдет где-то за границей, и тогда я точно сяду в тюрьму. Но я бы его с удовольствием зарезал бы", - заявил Алиев в интервью Дмитрию Гордону.

Отметим, что Алиев имеет опыт выступлений в Казахстане, в 2016 году он играл за "Тараз". Тимощук в свою очередь с 2015 по 2016 год защищал цвета "Кайрата" и в определенных матчах выводил команду с капитанской повязкой.

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