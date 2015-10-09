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"Наигрались, сломали и возвращают": в России оценили ситуацию с Зайнутдиновым

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"Наигрались, сломали и возвращают": в России оценили ситуацию с Зайнутдиновым ©КФФ

Российский журналист Александр Троицкий высказался об интересе московского "Спартака" к казахстанскому универсалу "Бешикташа" Бахтиеру Зайнутдинову, передают Vesti.kz.

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Российский журналист Александр Троицкий высказался об интересе московского "Спартака" к казахстанскому универсалу "Бешикташа" Бахтиеру Зайнутдинову, передают Vesti.kz.

Новый топ-клуб заинтересовался трансфером Зайнутдинова

"Бахтиером Зайнутдиновым интересуется московский "Спартак".

Все пути у Бахи ведут в Россию. Ранее желание приобрести Зайнутдинова выражали "Зенит" и "Динамо", поговаривали о возвращении в ЦСКА. Конечно, ходили слухи о мадридском "Реале", но пока этот вариант не кажется реальным.

"Бешикташ" хочет 4 миллиона евро.

Наигрались, сломали и возвращают...", - пишет он в своем телеграм-канале.

Зайнутдинов представляет "Бешикташ" с 2023 года, когда перешел из московского ЦСКА за 4,5 миллиона евро (по данным Transfermarkt). В минувшем сезоне он не получал должной игровой практики в турецком клубе из-за травм и решений тренеров.

В карьере Зайнутдинова также были "Ростов", "Астана" и "Тараз".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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