Мнение эксперта: почему Зайнутдинову нужно найти свое место в "Бешикташе"

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился своими мыслями о переходе универсала "армейцев" Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ". Казахстанец уже прилетел в Турцию на переговоры со стамбульским клубом, сообщают Vesti.kz.

"Вариант с переходом в "Бешикташ" оцениваю положительно. В принципе Зайнутдинов - неплохой футболист, но сейчас играет на "три с плюсом". При этом играет во всех линиях - так не бывает. Надо найти себе какое-то одно место.

Потому что Зайнутдинов действует то как центральный, то как крайний защитник, то оказывается полузащитником, то играет центрального нападающего. Возможно, в "Бешикташе" он найдет себе постоянную позицию и будет там совершенствоваться. А то так может и потеряться совсем.

Вообще этот игрок не для ЦСКА. Ему не хватает техники и тактики. Так-то Бахтиер - исполнительный мальчишка: что ему скажешь, то и делает. Добросовестно делает, но с ошибками", - приводит слова Пономарева Rusfootball.info.

Ранее Transfermarkt объявил о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ". Подробности приведены по этой ссылке.

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