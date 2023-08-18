Transfermarkt объявил о переходе Зайнутдинова в "Бешикташ"

Портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферных новостях, объявил о переходе казахстанского футболиста Бахтиера Зайнутдинова в "Бешикташ" из московского ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, контракт с 25-летним игроком подписан до 30 июня 2027 года, а сумма сделки составила 4,5 миллиона евро при рыночной стоимости казахстанца в 6 миллионов евро.

Отметим, что Зайнутдинов не будет считаться легионером в турецкой Суперлиге.

Бахтиер до перехода в ЦСКА в 2020 году защищал цвета "Ростова". Также в его карьере были "Астана" и "Тараз". В сборную Казахстана вызывается с 2018 года.

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