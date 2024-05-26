Магомед Адиев сделал интригующее заявление

Главный тренер "Ахмата" Магомед Адиев поздравил воронежский "Факел" с сохранением прописки в российской премьер‑лиге (РПЛ) и высказался о своем будущем, передают Vesti.kz.

В субботу "Ахмат" в гостях проиграл "Факелу" в матче 30‑го тура РПЛ (0:2).

"Я хочу поздравить Воронеж с тем, что остался в премьер‑лиге. В мою футбольную бытность здесь всегда была такая особенная атмосфера. Поэтому поздравляю. Новые владельцы клуба - максималисты, поэтому нужно соответствовать. У меня скоро две контрольные игры. Отправляюсь в Казахстан пока. И жду переговоров с новыми владельцами. Я не тот человек, что строит планы, действую по существу", - передает слова Адиева "Матч ТВ".

По итогам сезона "Ахмат" с 35 очками занял десятое место в турнирной таблице РПЛ. "Факел" с 32 очками стал 11‑м и сохранил прописку в высшем дивизионе.

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В июне сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча: 7-го числа сыграет против Армении в Ереване, а 11-го встретится с Азербайджаном на нейтральном поле в городе Сомбатхей (Венгрия).