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Футбол
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"Ливерпуль" предложил 135 миллионов евро за новую звезду - "Байер" дал ответ

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"Ливерпуль" предложил 135 миллионов евро за новую звезду - "Байер" дал ответ ©x.com/bayer04_en

Немецкий футбольный клуб "Байер" отказал в предложении "Ливерпуля", которое составляло 135 миллионов евро за своего полузащитника Флориана Вирца. Как пишет AS, клуб из Леверкузена продолжает настаивать на своей первоначальной сумме в 150 миллионов евро, считая ее справедливой для своей звезды, передают Vesti.kz

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Немецкий футбольный клуб "Байер" отказал в предложении "Ливерпуля", которое составляло 135 миллионов евро за своего полузащитника Флориана Вирца. Как пишет AS, клуб из Леверкузена продолжает настаивать на своей первоначальной сумме в 150 миллионов евро, считая ее справедливой для своей звезды, передают Vesti.kz

Сделка между клубами пока не завершена, несмотря на то, что "Ливерпуль" и игрок достигли предварительного соглашения. Германия настаивает на полной сумме, а не на более низкой цифре, предложенной англичанами.

После нескольких раундов переговоров "Ливерпуль" увеличил свое предложение, но оно все еще не удовлетворяет требования "Байера".

В "Ливерпуле" готовы продолжать переговоры, надеясь, что смогут снизить цену сделки, но окончательное согласие о сумме покупки еще не достигнуто.

Один из источников сообщает, что в ближайшее время вопросы с условиями сделки будут решены, и соглашение о передаче игрока может быть подписано.

Таким образом, хотя разница в цене все еще существует, переговоры между клубами продолжаются. Очевидно, что для "Байера" такой интерес со стороны крупных европейских клубов - это шанс получить максимальную выгоду от продажи одного из своих ведущих игроков.


В текущем сезоне Вирц забил 16 голов и отдал 14 ассистов в 44 матчах.

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Напомним, что "Байер" требует крупную сумму за талантливого полузащитника и хочет включить в сделку еще двух игроков "красных"

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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