Лидер "Кызыл-Жара" близок к возвращению в сборную Казахстана спустя полтора года

Универсальный игрок "Кызыл-Жара" Еркин Тапалов попал в расширенный список сборной Казахстана по футболу на предстоящие матчи отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.
Сегодня, 26 мая, футболист сдал документы для оформления шенгенской и британской виз. Ранее фамилия Тапалова отсутствовала в списке игроков на оформление виз.
В текущем сезоне КПЛ 29-летний игрок сыграл 10 матчей, в которых сделал один ассист. Во многом благодаря его уверенной игре "Кызыл-Жар" идет в группе лидеров и на протяжении нескольких туров занимал первое место в таблице.
Последний раз Тапалов играл за сборную Казахстана осенью 2021 года при Талгате Байсуфинове. Всего за национальную команду провел шесть матчей, один из которых - неофициальный.
Игра Сан-Марино - Казахстан состоится 16 июня в Парме, а против Северной Ирландии казахстанцы сыграют 19 июня в Белфасте.
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