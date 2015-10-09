Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 09:57
 

Криштиану Роналду повторил мировой рекорд и обновил личный

  Комментарии

Поделиться
Криштиану Роналду повторил мировой рекорд и обновил личный ©x.com/selecaoportugal

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду установил сразу несколько достижений, передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду установил сразу несколько достижений, передают Vesti.kz.

В матче квалификации чемпионата мира-2026 против Венгрии Роналду реализовал пенальти на 58-й минуте, а его команда одержала волевую победу со счётом 3:2.

Этот гол стал для форварда 39-м в отборочных турнирах чемпионатов мира. Таким образом, он повторил рекорд, принадлежавший Карлосу Руису из Гватемалы, который забил столько же мячей и удерживал его с сентября 2016 года.

Кроме того, это 141-й гол Роналду за национальную команду. По этому показателю он продолжает лидировать среди всех футболистов мира. Ближайший преследователь — аргентинец Лионель Месси, на счету которого 114 мячей за сборную.

Группа F

Португалия — 6 очков (2 матча)
Армения — 3 очка (2 матча)
Венгрия — 1 очко (2 матча)
Ирландия — 1 очко (2 матча)

Следующие матчи пройдут 11 октября: Венгрия — Армения, Португалия — Ирландия.

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Марсель   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 сентября 23:45   •   не начат
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
- : -
Лорьян
Лорьян
(Лорьян)
Кто победит в основное время?
Марсель Олимпик
Ничья
Лорьян
Проголосовало 7 человек

Реклама

Живи спортом!