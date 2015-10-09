Криштиану Роналду повторил мировой рекорд и обновил личный

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду установил сразу несколько достижений, передают Vesti.kz.

В матче квалификации чемпионата мира-2026 против Венгрии Роналду реализовал пенальти на 58-й минуте, а его команда одержала волевую победу со счётом 3:2.

Этот гол стал для форварда 39-м в отборочных турнирах чемпионатов мира. Таким образом, он повторил рекорд, принадлежавший Карлосу Руису из Гватемалы, который забил столько же мячей и удерживал его с сентября 2016 года.

Кроме того, это 141-й гол Роналду за национальную команду. По этому показателю он продолжает лидировать среди всех футболистов мира. Ближайший преследователь — аргентинец Лионель Месси, на счету которого 114 мячей за сборную.

Группа F

Португалия — 6 очков (2 матча)

Армения — 3 очка (2 матча)

Венгрия — 1 очко (2 матча)

Ирландия — 1 очко (2 матча)

Следующие матчи пройдут 11 октября: Венгрия — Армения, Португалия — Ирландия.