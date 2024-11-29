Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 13:44
 

Конкурента Алипа номинировали на звание лучшего защитника 2024 года

  Комментарии

Поделиться
Конкурента Алипа номинировали на звание лучшего защитника 2024 года ©ФК "Зенит"

Центральный защитник "Зенита" и сборной Бразилии Нино попал в список ФИФА на звание лучшего защитника по итогам 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Центральный защитник "Зенита" и сборной Бразилии Нино попал в список ФИФА на звание лучшего защитника по итогам 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Конкурент защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа добился впечатляющих успехов в 2024 году: с "Флуминенсе" он стал обладателем Кубка Либертадорес, войдя в символическую сборную турнира, а также завоевал серебро клубного чемпионата мира.

После перехода в "Зенит" бразильский защитник добавил к своим достижениям титулы чемпиона и обладателя Кубка России.

ФИФА ранее представила список номинантов на звание лучшего футболиста 2024 года. Отбор претендентов проводился с учетом их выступлений в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

Фото: instagram.com/fifa©

Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Бразилия ФИФА

Реклама

Живи спортом!