Конкурента Алипа номинировали на звание лучшего защитника 2024 года

Центральный защитник "Зенита" и сборной Бразилии Нино попал в список ФИФА на звание лучшего защитника по итогам 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Конкурент защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа добился впечатляющих успехов в 2024 году: с "Флуминенсе" он стал обладателем Кубка Либертадорес, войдя в символическую сборную турнира, а также завоевал серебро клубного чемпионата мира.

После перехода в "Зенит" бразильский защитник добавил к своим достижениям титулы чемпиона и обладателя Кубка России.

ФИФА ранее представила список номинантов на звание лучшего футболиста 2024 года. Отбор претендентов проводился с учетом их выступлений в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

Фото: instagram.com/fifa©