Клуб Сатпаева обвинили в 74 нарушениях: как это может ударить по репутации

"Челси" оказался в центре расследования, и обвинения звучат настолько масштабно, что речь идёт о 74 нарушениях регламента Футбольной ассоциации, передают Vesti.kz.

FA официально объявила, что претензии касаются правил работы с агентами и посредниками, а также вмешательства третьих лиц в сделки по футболистам.

Нарушения зафиксированы в промежутке с 2009 по 2022 год, при этом основная масса эпизодов приходится на сезоны с 2010/11 по 2015/16.

В заявлении отмечается:

"Сегодня Футбольная ассоциация предъявила клубу обвинения в нарушении положений J1 и C2 (правила по агентам), A2 и A3 (по работе с посредниками), а также A1 и B3 (участие третьих сторон в правах на игроков). Всего выявлено 74 случая. Теперь у клуба есть время до 19 сентября 2025 года, чтобы предоставить официальный ответ".

Расследование может ударить по репутации

По информации журналиста Мэтта Лоу, параллельно своё расследование ведет и АПЛ, однако оно пока не завершено. Какие санкции грозят "синим" — от штрафа до серьёзных ограничений на трансферы — станет ясно позднее.

Ситуация может обернуться крупным ударом по репутации клуба, который уже не раз попадал в поле зрения футбольных властей.

"Челси" направил официальный запрос на трансфер таланта "Барсы": уже есть ответ

Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" подтвердил трансфер Сатпаева в "Челси". По условиям сделки, талантливый форвард присоединится к английскому клубу летом 2026 года, сразу после достижения 18-летнего возраста.