Футбол
Сегодня 17:58
 

Клуб Сатпаева обвинили в 74 нарушениях: как это может ударить по репутации

  Комментарии

Дастан Сатпаев. ©Алихан Сариев/Vesti.kz

"Челси" оказался в центре расследования, и обвинения звучат настолько масштабно, что речь идёт о 74 нарушениях регламента Футбольной ассоциации, передают Vesti.kz

FA официально объявила, что претензии касаются правил работы с агентами и посредниками, а также вмешательства третьих лиц в сделки по футболистам.

Нарушения зафиксированы в промежутке с 2009 по 2022 год, при этом основная масса эпизодов приходится на сезоны с 2010/11 по 2015/16.

В заявлении отмечается:

"Сегодня Футбольная ассоциация предъявила клубу обвинения в нарушении положений J1 и C2 (правила по агентам), A2 и A3 (по работе с посредниками), а также A1 и B3 (участие третьих сторон в правах на игроков). Всего выявлено 74 случая.

Теперь у клуба есть время до 19 сентября 2025 года, чтобы предоставить официальный ответ".

Расследование может ударить по репутации

По информации журналиста Мэтта Лоу, параллельно своё расследование ведет и АПЛ, однако оно пока не завершено. Какие санкции грозят "синим" — от штрафа до серьёзных ограничений на трансферы — станет ясно позднее.

Ситуация может обернуться крупным ударом по репутации клуба, который уже не раз попадал в поле зрения футбольных властей.

Напомним, в феврале 2025 года "Кайрат" подтвердил трансфер Сатпаева в "Челси". По условиям сделки, талантливый форвард присоединится к английскому клубу летом 2026 года, сразу после достижения 18-летнего возраста.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8-4 9
2 Челси 3 2 1 0 7-1 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6-1 6
4 Тоттенхэм Хотспур 3 2 0 1 5-1 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5-3 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5-3 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4-4 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4-1 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4-4 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4-5 4
11 Брайтон энд Хов Альбион 3 1 1 1 3-4 4
12 Лидс Юнайтед 3 1 1 1 1-5 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5-4 3
14 Бернли 3 1 0 2 4-6 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3-5 3
16 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-8 3
17 Ньюкасл Юнайтед 3 0 2 1 2-3 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2-4 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0-4 1
20 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 0 3 2-8 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 сентября 16:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 11 человек

