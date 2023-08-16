Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в интервью пресс-службе КФФ рассказал о сотрудничестве с ФИФА и УЕФА. Он отметил, что Казахстан подал заявку на проведение чемпионата Европы среди сборных до 19 лет, сообщают Vesti.kz.

"Мы активно стремимся укрепить наши позиции на мировой футбольной арене. Подана заявка на проведение юношеского чемпионата Европы до 19 лет в 2026/27 годах с предложением организовать турнир в двух городах - Алматы и Шымкент. Ответ по этому вопросу ожидается уже в сентябре этого года", - отметил Барменкулов.

Ранее глава казахстанского футбола рассказал о проделанной работе с ФИФА и УЕФА, а также поделился планами о дальнейшем взаимодействии с европейской и международной футбольными ассоциациями.

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