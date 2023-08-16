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Казахстан стал надежным партнером ФИФА и УЕФА

Казахстан стал надежным партнером ФИФА и УЕФА
©КФФ

В эпоху глобализации спортивные отношения между странами приобретают особое значение. Они не только способствуют укреплению дружественных связей на международном уровне, но и обогащают опытом, технологиями и ресурсами каждую из сторон. В этом контексте деятельность Казахстанской федерации футбола (КФФ) направлена на тесное взаимодействие с крупнейшими мировыми футбольными организациями – ФИФА и УЕФА.

Главной целью данного сотрудничества стало не только укрепление международных позиций казахстанского футбола, но и получение ценного опыта, а также финансовой поддержки для реализации стратегически важных программ, направленных на развитие массового и детско-юношеского футбола в Казахстане.

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал о проделанной работе совместно с ФИФА и УЕФА, а также поделился планами о дальнейшем сотрудничестве с европейской и международной футбольными ассоциациями.

– Адлет Назарбаевич, поделитесь деталями сотрудничества с международными организациями (ФИФА и УЕФА). Каковы основные направления ваших совместных инициатив?

– Безусловно, сотрудничество с ФИФА и УЕФА – один из ключевых элементов успешного развития футбола в Казахстане. Эти партнерства позволяют нам объединять усилия, обмениваться опытом и ресурсами для достижения совместных целей. Основные направления сотрудничества охватывают развитие инфраструктуры, массового футбола и повышение компетенции футбольных кадров. Реализация этих программ требует постоянной слаженной совместной работы и глубокого понимания нужд и потребностей всех сторон. Наша совместная работа с ФИФА и УЕФА дает возможность внедрять лучшие мировые практики в казахстанский футбол, обеспечивая его стабильное развитие и успех на международной арене.

– Как КФФ взаимодействует с международными партнерами в рамках развития футбольной инфраструктуры Казахстана?

– Для нас крайне важно активное сотрудничество с международными партнерами. Именно в рамках программ Forward и HatTrick, реализуемых ФИФА и УЕФА, нам удалось добиться согласования финансирования на реновацию 70 футбольных полей в Казахстане. Эти программы представляют собой великолепный пример того, как международное сотрудничество может внести реальный вклад в развитие национального футбола. Следуя нашей стратегии и поручению Главы государства, мы разработали программу по реновации футбольных полей в регионах страны, которая предусматривает установку современного искусственного покрытия с органической крошкой и песком. Первыми городами, в которых начнется реализация этого проекта, станут Актобе, Шымкент, Алматы, Талдыкорган и Актау. Но главное, что наша цель здесь не только техническая реновация. Мы видим это как возможность для дальнейшего развития и пропаганды детско-юношеского и массового футбола. Это наш вклад в будущее футбола в Казахстане.

– Какие основные инициативы реализуются КФФ в сфере массового футбола и каково влияние международного сотрудничества в этой сфере?

– Массовый футбол – это сердце и душа нашего спорта. Это та основа, на которой строится профессиональный футбол, и именно здесь начинается путь каждого молодого футболиста. Совместно с УЕФА и другими партнерами нам удается запускать целый ряд инициатив. В этом году, например, мы успешно провели фестивали для девочек "Менің ойыным" в 20 регионах страны, охватив более двух тысяч молодых участниц. В то же время учителя физкультуры получили возможность пройти обучение по футбольному судейству. Кроме того, запущен проект Playmakers в партнерстве с УЕФА и "Дисней", который направлен на привлечение девочек к футболу.

При взаимодействии с ННПЦ и УЕФА мы также организовали финальные турниры для учащихся различных классов и студентов колледжей. Этот проект затронул более 60 команд и 800 молодых игроков. В начале этого года совместно с УЕФА мы провели фестивали, которые охватили более тысячи детей - воспитанников детских домов по всей стране. Данная программа охватила 1 154 ребенка из 32 детских домов в 10 регионах Казахстана. Одним из наших приоритетов является инклюзивность. В этом году в Алматы при поддержке УЕФА прошел семинар, посвященный вопросам развития футбола для людей с особыми потребностями. Этот проект – пример нашего совместного стремления сделать футбол доступным для всех.

– Какие инициативы и мероприятия были реализованы КФФ в рамках образовательных программ в сотрудничестве с УЕФА в 2022-2023 годах?

– В течение 2022-2023 годов КФФ активно налаживала отношения с европейскими национальными ассоциациями с целью обмена опытом и повышения квалификации наших футбольных кадров. Это сотрудничество воплотилось в реализации образовательного проекта UEFA CFM по спортивному менеджменту. Обучение охватывает все аспекты управления футбольными организациями, включая финансы, маркетинг и человеческие ресурсы. Лекции читают эксперты УЕФА и профессора из ведущих европейских университетов.

В 2022 году в рамках стратегического направления по созданию эффективной среды взаимодействия и формированию компетентных специалистов УЕФА впервые поручил КФФ организацию образовательного курса UEFA STEP. В рамках этого курса мы пригласили специалистов из стран Центральной Азии. Это продолжилось встречей руководителей ассоциаций тюркоязычных стран в Бишкеке, где обсуждались возможности укрепления сотрудничества и реализации совместных проектов.

Что касается тренерского образования, мы достигли значительного прогресса: подготовили 150 специалистов по категории С UEFA на безвозмездной основе, 24 тренера прошли обучение по категории В UEFA, а еще 18 тренеров обучены по категории PRO UEFA.

– Какие основные моменты проходили в рамках визита президента ФИФА Джанни Инфантино в Казахстан?

– В мае 2023 года Казахстан принимал президента ФИФА Джанни Инфантино. Этот визит стал значимым событием, подтверждающим признание и уважение казахстанского футбола на мировом уровне. В ходе визита Джанни Инфантино провел встречу с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, где обсуждались ключевые аспекты сотрудничества с ФИФА и перспективы развития футбола в Казахстане. Президент ФИФА высоко оценил и поддержал инициативы и программы КФФ. При этом Инфантино принял активное участие в открытии девичьей школьной лиги, особо подчеркнув важность и приоритет развития женского футбола.

– Какие перспективы вы видите в дальнейшем сотрудничестве КФФ с ФИФА и УЕФА?

– Судя по последним достижениям, перспективы сотрудничества КФФ с ФИФА и УЕФА представляются весьма обещающими. В 2022 году УЕФА уже доверил Казахстану проведение матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2022/23 среди девушек до 19 лет, который успешно прошел в Алматы. Это подтверждает нашу способность к качественной организации международных мероприятий.

Мы активно стремимся укрепить наши позиции на мировой футбольной арене. Подана заявка на проведение юношеского чемпионата Европы до 19 лет в 2026/27 годах с предложением организовать турнир в двух городах – Алматы и Шымкенте. Ответ по этому вопросу ожидается уже в сентябре этого года.

Следует также отметить успехи в судейском корпусе под руководством Хуана Антонио Марина, испанского специалиста, рекомендованного УЕФА. Наши арбитры и делегаты теперь активно участвуют в международных матчах и получают высокие оценки за свою работу. Особенное внимание уделяется развитию национального института делегатов, отвечающего за организацию матчей и соблюдение регламента соревнований.

Еще одной яркой иллюстрацией успешного взаимодействия является включение наших представителей в состав различных комитетов УЕФА. Казахстанские специалисты являются членами комитета национальных ассоциаций, футзала и пляжного футбола, комитета по Fair Play и социальной ответственности, безопасности стадионов, комитета по статусу игроков, трансферным и матчевым агентам.

Необходимо также подчеркнуть, что на днях первый вице-президент КФФ Олжас Абраев был назначен делегатом УЕФА на матч за Суперкубок УЕФА между командами "Манчестер Сити" и "Севилья".

Оказанное Казахстану доверие со стороны международных организаций, интеграция на уровне социальных и образовательных программ дают возможность нашей стране активно участвовать в принятии решений на уровне европейского футбола.

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Метки:
КФФ УЕФА ФИФА

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