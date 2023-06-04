"Кайсар" и "Мактаарал" выявили победителя в матче с двумя удалениями

"Кайсар" потерпел поражение от "Мактаарала" в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Рамазан Каримов (42-я минута) и Секу Думбия (90+7-я).
При этом на 54-й минуте "Мактаарал" остался в меньшинстве из-за удаления Одилжона Абдурахманова. А на 90+6-й у "Кайсара" красную карточку получил Жоао Педро Оливейра.
Благодаря этому успеху "Мактаарал" набрал девять очков и покинул подвал таблицы, поднявшись с 14-го места на 13-е, а "Кайсар", несмотря на неудачу, остался с 16 баллами на восьмой позиции.
Напомним результаты других игр 12-го тура: "Кайрат" - "Окжетпес" (2:1), "Астана" - "Аксу" (1:0), "Тобол" - "Кызыл-Жар" (1:0), "Актобе" - "Шахтер" (2:0), "Ордабасы" - "Атырау" (2:1), "Жетысу" - "Каспий" (3:2).
Загрузка матч-центра...
Реклама