"К 16-17 годам они уже непригодны". Президент КФФ назвал главную проблему казахстанского футбола

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов рассказал о главных проблемах детско-юношеского футбола в стране. Этой теме он уделил внимание в ходе пресс-конференции, посвященной созданию нового турнира - Юношеской лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Когда мы 120 детей в Хорватию возили (на турнир Dalmatinko Cup-2022), мы увидели, что у нас абсолютно талантливые дети, которые до 13 лет играют на равных с любой командой. А что дальше происходит? Дети не развиваются. Почему? Нужен комплексный подход: футбольные менеджеры, тренеры, долгосрочная программа развития игроков, академий, работа аналитиков, скаутов - это весь комплекс. У нас не всех специалистов хватает, поэтому мы нанимаем их с помощью УЕФА и ФИФА. Только такой подход поможет развитию нашего футбола", - сказал Барменкулов.

Также глава КФФ не обошел стороной проблемы инфраструктуры и качества футбольных полей в Казахстане. По его словам, до конца года федерацией будет проведена работа по улучшению качества и стандарта игровых площадок.

"Для качества полей есть свои стандарты. Одна из главных проблем в том, что наши дети в 14-15 лет начинают испытывать проблемы с травмами из-за того, на каких полях они играют. К 16-17 годам они становятся практически негодными футболистами для профессионального уровня. На это мы вообще никогда не обращали внимания. Вот теперь для нас это важно. Мы говорим о реновации полей. Столько полей, а что толку? Шесть тысяч полей, но там ни стандартов, ни качества. Дети играют, ломают ноги, получают травмы, и от этого результат", - объяснил он.

Для решения этих проблем в КФФ намерены напрямую взаимодействовать с регионами, привлекать средства инвесторов. Кроме того, запускается программа по реновации полноразмерных полей по всем регионам Казахстана.

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