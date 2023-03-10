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Полное финансирование и еврокубки. В Казахстане создали новый футбольный турнир

Полное финансирование и еврокубки. В Казахстане создали новый футбольный турнир
©QJ League

В Астане анонсировали создание нового футбольного турнира -  Юношеской лиги Казахстана (QJ League). Стартовый сезон начнется уже 22 апреля, а в первом розыгрыше примут участие 12 юношеских профессиональных команд, сообщает корреспондент Vesti.kz

Проект QJ League станет уникальным для казахстанского футбола. В первом сезоне примут участие 12 команд в возрастной категории до 18 лет. Отмечается, что уже в 2025 году будут по три лиги в трех возрастных категориях - U17, U18 и U19, а также одна лига для девочек.

В первом сезоне примут участие юношеские команды "Аксу", "Актобе", "Астаны", "Атырау", "Кайрата", "Кайсара", "Каспия", "Ордабасы", "Шахтера", "Жас Кырана", "Академии Онтустик" и "Тараза". Всего в сезоне-2023 будет проведено 132 матча, каждая команда сыграет в 22 матчах (по 11 дома и на выезде). Турнир будет придерживаться формата премьер-лиги.

Отмечается, что матчи будут транслироваться на спортивных телеканалах, таких как Qazsport, Qsport и Setanta Qazaqstan. Игры будут сниматься на 6-12 камер, как и матчи уровня высшего дивизиона Казахстана. Кроме того, у QJ League будет YouTube-канал с прямыми трансляциями встреч.

Все затраты на проведение лиги берет на себя генеральный партнер в лице компании Freedom Holding Corp. Ее главный исполнительный директор, известный бизнесмен и инвестор Тимур Турлов, выразил уверенность в дальнейшем успехе проекта.

Клубы не будут нести расходы на проезд и проживание во время выездных матчей. QJ League будет оплачивать билеты для всех членов команды, проживание в гостиницах и трехразовое питание. Также лига берет на себя и зарплаты перспективных арбитров, которые получат драгоценную практику.

По словам президента КФФ Адлета Барменкулова, вскоре будут вестись переговоры с телеканалами, чтобы они организовали аналитические передачи по QJ League.

Глава ПФЛК Рохус Шох заявил, что судьи будут представлять нейтральные города, а матчи будут проводиться на тех же стадионах, что и игры премьер-лиги. Расписание заранее будет продумано, чтобы избежать накладок. Более того, Шох рассказал, что участие легионеров в турнире исключено, и это связано не только с желанием развивать отечественный футбол, но и с регламентом ФИФА.

На вопрос о критериях отбора участников для первого сезона Шох ответил, что совместно с президентом КФФ Барменкуловым была проделана большая работа. Доходило и до разговоров с акимами регионов. По словам Шоха, критерии были объективные - инфраструктура, а также уровень команд U18. По его словам, в том же Костанае есть прекрасные условия для игры в футбол, однако команда "Тобола", составленная из игроков 2006 года рождения, уступает другим клубам по уровню.

Главной мотивацией команд станет участие в еврокубках - Юношеской лиге УЕФА. К тому же у юных футболистов повысится уровень конкуренции между собой, а также количество матчей с куда более высоким уровнем организации. 

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Метки:
Футбол КФФ ПФЛК Казахстан детский спорт

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