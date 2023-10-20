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Игрока сборной Казахстана решили отговорить от необдуманного трансфера

Игрока сборной Казахстана решили отговорить от необдуманного трансфера
©instagram.com/kff_team

Экс-футболист сборной Казахстана Олег Мусин советует форварду "Актобе" и национальной команды Максиму Самородову не торопиться с отъездом в зарубежный чемпионат, передают Vesti.kz.

"Кто может уехать в сильный чемпионат? Есть перспективные футболисты. Самородов? Пока мне кажется, что ему рановато и нужно обрасти мясом для перехода на новый уровень. В первую очередь нужно думать об игровой практике", - приводит слова Мусина Meta-ratings.kz.

Ранее отмечалось, что фамилия 21-летнего форварда фигурирует в шорт-листах клубов из России и Турции.

Самородов - воспитанник актюбинского футбола. За "Актобе" он провел 22 матча в текущем чемпионате Казахстана, забив 4 гола и отдав 4 голевых паса.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 24 17 4 3 45-19 55
2 Астана 24 15 4 5 33-22 49
3 Актобе 24 13 9 2 41-20 48
4 Кайрат 24 11 7 6 40-31 40
5 Кызылжар 24 11 6 7 24-20 39
6 Атырау 24 8 9 7 24-26 33
7 Кайсар 24 8 6 10 29-30 30
8 Тобол 24 8 6 10 25-32 30
9 Шахтер 24 7 7 10 29-32 28
10 Жетысу 24 8 4 12 24-34 28
11 Мактаарал 24 7 4 13 26-30 25
12 Окжетпес 24 7 4 13 24-35 25
13 Аксу Пв 24 5 3 16 22-38 18
14 Каспий 24 3 7 14 26-43 16

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Метки:
Сборная РК по футболу Актобе ФК КПЛ Футбольные трансферы

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