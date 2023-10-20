Игрока сборной Казахстана решили отговорить от необдуманного трансфера

Экс-футболист сборной Казахстана Олег Мусин советует форварду "Актобе" и национальной команды Максиму Самородову не торопиться с отъездом в зарубежный чемпионат, передают Vesti.kz.
"Кто может уехать в сильный чемпионат? Есть перспективные футболисты. Самородов? Пока мне кажется, что ему рановато и нужно обрасти мясом для перехода на новый уровень. В первую очередь нужно думать об игровой практике", - приводит слова Мусина Meta-ratings.kz.
Ранее отмечалось, что фамилия 21-летнего форварда фигурирует в шорт-листах клубов из России и Турции.
Самородов - воспитанник актюбинского футбола. За "Актобе" он провел 22 матча в текущем чемпионате Казахстана, забив 4 гола и отдав 4 голевых паса.
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