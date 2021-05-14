Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Англия Германия Женский футбол Испания Италия Казахстан(футбол) Лига Европы Лига чемпионов Мировой футбол Россия Сборные Франция Футзал
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

ФК "Астана" и ХК "Барыс" получат дополнительное финансирование

Также поддержку окажут остальным участникам бывшего ППСК "Астана".

ФК "Астана" и ХК "Барыс" получат дополнительное финансирование
Фото: ФК "Астана".
Новости спорта Футбол
3

Футбольный клуб "Астана" получит дополнительное финансирование. Об этом на брифинге, прошедшем сегодня, 14 мая, рассказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев. Также функционер объяснил причины этого решения и назвал команды, которые будут иметь привилегии.

- В данный момент рассматривается вопрос финансирования велокоманды, баскетбольного и футбольного клубов "Астана", а также хоккейного клуба "Барыс". Мы знаем, что у клубов есть свои обязательства, которые они должны выполнить перед международными организациями. Перед своими спортсменами. Это делается потому, что эти команды выступают на международном уровне и поднимают флаг Казахстана. Сейчас нет точных данных по бюджету - это рассматривается, - отметил Сапиев.

- То есть, вероятно, будет дополнительное финансирование из "Самрук Казына"?

- Я полагаю, что да. 

Отметим, что все вышеперечисленные столичные команды входили в президентский клуб "Астана", который был ликвидирован в прошлом году. Он просуществовал с 2012 года.

Министр культуры и спорта прокомментировала уход Карлссона из сборной Казахстана и сделала прогноз на ЧМ

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Астана БК Астана ФК Барыс в КХЛ КХЛ Астана велокоманда Президентский клуб "Астана" Сапиев Серик

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
10:14
Футбол

"Немножко повезло". Тихонов - о победе над "Жетысу", игре без нападающего и отсутствии Арояна
14 мая
17:11
Футбол

Место в еврокубках, борьба за выживание, битва со "Спартаком". Что ожидает клубы казахстанцев в 30-м туре РПЛ
14 мая
16:03
Футбол

ФК "Астана" и ХК "Барыс" получат дополнительное финансирование
14 мая
13:55
Футбол

Скандальный матч и проваленный сезон. Почему для Карповича важна победа над "Каспием"
14 мая
12:04
Футбол

"Если бы был "наезд", я бы сам "переехал" их". Агент - о конфликте в "Жетысу" и возвращении казахстанца в клуб РПЛ
14 мая
07:19
Футбол

Огромное значение Гуральски и переоцененный Мамба. Какие позиции "Кайрата" нуждаются в усилении
13 мая
22:50
Футбол

Испорченный дебют Аршавина. Топ-5 самых интригующих матчей "Кайрата" против "Акжайыка"
13 мая
21:07
Футбол

Проходная игра для "Астаны" и центральный матч в Шымкенте. Превью к 11-му туру КПЛ-2021
13 мая
18:45
Футбол

Экс-игрок "Астаны" реанимировал свою карьеру и обрел вторую молодость
13 мая
17:20
Футбол

Провальный старт, смена тренеров, хаотичная селекция. "Шахтер" заполнил состав иностранцами, но идет в аутсайдерах
13 мая
15:31
Футбол

Не хуже Мюллера с Левандовски. Лучшие забивные связки КПЛ-2021
13 мая
14:44
Футбол

Вернулся в футбол и занял важное место в команде. Как Тунгышбаев заиграл после ухода из "Кайрата"
13 мая
13:44
Футбол

Узбекский форвард разрывает КПЛ: отказал "Астане", возглавил гонку бомбардиров с "Актобе" и летом может уехать в Европу
12 мая
23:27
Футбол

Остановившийся прогресс и блеклая игра. Как в КПЛ-2021 выступает один из лидеров "Кайрата"
12 мая
16:26
Футбол

Игровой кризис и вопрос личной значимости. Стала ли роль Шпилевского в "Кайрате" менее заметной?
12 мая
14:43
Футбол

Травмированные, заболевшие и неготовые. Топ-10 легионеров без игровой практики в КПЛ
12 мая
13:51
Футбол

Вингеры "Астаны", форвард "Кайрата" и лидер "Актобе". Кто из иностранцев может летом покинуть КПЛ
12 мая
09:59
Футбол

Провалы в еврокубках, невостребованность и конфликты. Почему возвращение Газзаева стало бы ошибкой для "Актобе"
11 мая
22:18
Футбол

Почти как Стойлов. "Астана" при Тихонове демонстрирует один из лучших стартов в КПЛ
11 мая
13:43
Футбол

Прогресс Рудосельского и слабый матч Валиуллина. Анализ игры кандидатов в сборную Казахстана по итогам 10-го тура КПЛ
11 мая
13:01
Футбол

Удачливый вратарь "Шахтера", ветеран из "Каспия" и автор хет-трика из "Актобе". Символическая сборная 10-го тура КПЛ-2021
11 мая
12:33
Футбол

Фарт "Астаны", безалаберность "Кайрата" и проснувшийся "Актобе". Обзор 10-го тура КПЛ
10 мая
19:21
Футбол

Новый шедевр от Бейсебекова, мяч в свои ворота и удар в касание. Выбери лучший гол десятого тура КПЛ-2021
10 мая
16:05
Футбол

Гол игрока "Жетысу" обводящим ударом в девятку признан лучшим в 9-м туре КПЛ-2021
9 мая
23:24
Футбол

Бразильский форвард покинет футзальный "Кайрат" и перейдет в испанский клуб
9 мая
21:56
Футбол

Дебютант КПЛ обыграл "Кызыл-Жар" благодаря пенальти на последних минутах
9 мая
21:28
Футбол

Полузащитник сборной Казахстана сыграл за европейский клуб
9 мая
20:19
Футбол

"У нас руки связаны". Минасян - о матче с "Астаной", травме Эуженио и становлении "Тараза"
9 мая
18:51
Футбол

Форвард сборной Казахстана признан лучшим игроком клуба РПЛ после матча 29-го тура
9 мая
18:17
Футбол

"Шахтер" подписал бывшего защитника молодежной сборной России
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика