Феномен и гордость отца. Сын Месси забил 11 голов в одном матче (Видео)

Лионель Месси привык поражать мир своими феноменальными выступлениями, но теперь его старший сын - Тиаго идет по стопам знаменитого отца. 12-летний наследник аргентинца сотворил настоящее чудо, забив 11 голов в одном матче за молодежную команду "Интер Майами" (U-13), передают Vesti.kz.

Тиаго Месси, как и его отец, носит на спине заветную "десятку". В рамках турнира U-13 MLS Cup он помог своей команде разгромить "Атланту Юнайтед" со счетом 12:0.

U-13 Inter Miami CF destroyed Atlanta United U-13 team in the МЛС Cup 🏆 Thiago Messi alone scored 11 in that game 😳🔥 pic.twitter.com/SuThGjxLfd

Уже к 12-й минуте он открыл счет, а к перерыву в его активе было пять голов. Во втором тайме он продолжил доминировать на поле и в итоге забил 11 мячей в одной встрече.

Ранее Тиаго играл в академии "Барселоны", пока его отец крушил рекорды в Испании. Кроме того, у него есть приоритетное право на контракт с аргентинским "Ньюэллс Олд Бойз" – клубом, где Лионель начинал свою карьеру.

Just look at this… Thiago Messi is running the midfield in the Inter Miami academy 🌴👀🔥



Number 10 suits him 🔟😉 pic.twitter.com/WfHi4fz65Q