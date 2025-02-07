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Футбол
7 февраля 15:45
 

Феномен и гордость отца. Сын Месси забил 11 голов в одном матче (Видео)

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Феномен и гордость отца. Сын Месси забил 11 голов в одном матче (Видео) ©ФК "Интер Майами"

Лионель Месси привык поражать мир своими феноменальными выступлениями, но теперь его старший сын - Тиаго идет по стопам знаменитого отца. 12-летний наследник аргентинца сотворил настоящее чудо, забив 11 голов в одном матче за молодежную команду "Интер Майами" (U-13), передают Vesti.kz

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Лионель Месси привык поражать мир своими феноменальными выступлениями, но теперь его старший сын - Тиаго идет по стопам знаменитого отца. 12-летний наследник аргентинца сотворил настоящее чудо, забив 11 голов в одном матче за молодежную команду "Интер Майами" (U-13), передают Vesti.kz

Тиаго Месси, как и его отец, носит на спине заветную "десятку". В рамках турнира U-13 MLS Cup он помог своей команде разгромить "Атланту Юнайтед" со счетом 12:0.

Уже к 12-й минуте он открыл счет, а к перерыву в его активе было пять голов. Во втором тайме он продолжил доминировать на поле и в итоге забил 11 мячей в одной встрече.

Ранее Тиаго играл в академии "Барселоны", пока его отец крушил рекорды в Испании. Кроме того, у него есть приоритетное право на контракт с аргентинским "Ньюэллс Олд Бойз" – клубом, где Лионель начинал свою карьеру.

Интересно, что в той же команде "Интер Майами" (U-13) выступает Бенхамин Суарес – сын Луиса Суареса, который играл вместе с Месси в "Барселоне", а теперь в американском клубе.

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