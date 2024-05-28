Босой Месси раскатал Суареса и взорвал сети

В сети появилось видео футбольной дуэли сыновей аргентинской звезды Лионеля Месси и уругвайского форварда Луиса Суареса, передает Vesti.kz.

В данном эпизоде юные футболисты Матео Месси и Бенхамин Суарес играют в перерыве матча на футбольном стадионе. Оба парня выступают за детский состав "Интер Майами". В этом противостоянии дети знаменитых футболистов соревновались босиком, но в этом состязании мастерства сильнее оказался сын Месси.

Après le match d'hier, il y a eu ce face à face entre Mateo Messi et Benjamin Suarez 😂



Mateó il commence Déjà avec les dinguerie de son père.😮‍💨



La relève.🐐⚽️🔥 pic.twitter.com/XnjBAmkaqF — INTER MIAMI FR (@IntermiamiFR_) May 19, 2024

Отметим, что Месси выступает за "Интер Майами" с 2023 года. С начала этого сезона к нему присоединился Суарес. Также в составе команды играют бывшие игроки "Барселоны" Жорди Альба и Серхио Бускетс.