"Еврокубки и вызовы". Экспертный взгляд на переход Зайнутдинова в "Бешикташ"

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о трансфере Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ". Казахстанский универсал уже прибыл в Турцию на решающие переговоры со стамбульским клубом, сообщают Vesti.kz.

"Для Бахтиера Зайнутдинова переход в "Бешикташ" прежде всего возможность играть в еврокубках и в конкурентном чемпионате в Европе. Думаю, что внутри себя он понимает: это не последняя точка. Наверное, через Турцию хочет поехать еще куда-нибудь, попробовать свои силы в еще более сильном чемпионате. Это вполне нормально с точки зрения его личных амбиций. Карьера одна. Он зарекомендовал себя в нашем чемпионате. Если бы ЦСКА играл в Лиге чемпионов, может, у него и не было бы желания уехать.

Нужно ли было ЦСКА пытаться удержать Зайнутдинова? Думаю, что это было невозможно. Он зарекомендовал себя универсальным футболистом, у него сейчас очень неплохо складывались игры. Это качественный игрок, как его удержать, если у нас чемпионат сейчас закрытый? В этом нет смысла. Нужно искать внутренний резерв для замены. Зайнутдинов не играл - молодой Рядно неплохо себя проявил: забил гол, отдал голевую передачу. Для кого-то двери закрываются, для кого-то они открываются. Безусловно, молодежи необходимо использовать свой шанс и реализовывать свой талант. Если у Зайнутдинова появилось желание уехать, его бессмысленно удерживать", - приводит слова Алдонина "Чемпионат".

Ранее Зайнутдинов дал первый комментарий после прибытия в Турцию. Ожидается, что он подпишет контракт с "Бешикташем" на 4 года, а ЦСКА за этот трансфер получит 4,5 миллиона евро.

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