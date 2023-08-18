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Зайнутдинов дал первый комментарий после прибытия в Турцию на переговоры с "Бешикташем"

Зайнутдинов дал первый комментарий после прибытия в Турцию на переговоры с "Бешикташем"
©РИА Новости/Александр Вильф

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов прилетел в Турцию на переговоры с "Бешикташем". По их завершении турецкий клуб намерен официально объявить о его трансфере из московского ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

А пока он дал первый комментарий турецким СМИ:

"Я очень счастлив! "Бешикташ" - большой клуб, с большой историей и очень хорошими фанатами. В моем Instagram много сообщений от фанатов "Бешикташа". Я очень рад!".

Ранее отмечалось, что стамбульский клуб заплатит российскому за переход Зайнутдинова 4,5 миллиона евро, а соглашение будет заключено на 4 года с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция Футбольные трансферы

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