Зайнутдинов дал первый комментарий после прибытия в Турцию на переговоры с "Бешикташем"

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов прилетел в Турцию на переговоры с "Бешикташем". По их завершении турецкий клуб намерен официально объявить о его трансфере из московского ЦСКА, сообщают Vesti.kz.

А пока он дал первый комментарий турецким СМИ:

"Я очень счастлив! "Бешикташ" - большой клуб, с большой историей и очень хорошими фанатами. В моем Instagram много сообщений от фанатов "Бешикташа". Я очень рад!".

Ранее отмечалось, что стамбульский клуб заплатит российскому за переход Зайнутдинова 4,5 миллиона евро, а соглашение будет заключено на 4 года с зарплатой около 1,2 миллиона евро за сезон.

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