Экс-игрок сборной Казахстана устроил голевую феерию и уделал Левандовски

Павлодарский "Иртыш" разгромил на выезде столичный "СД Фэмили" в матче 23-го тура первой лиги Казахстана, передают Vesti.kz.

Встреча проходила в Караганде и завершилась со счётом 7:2 в пользу павлодарцев. Голы у победителей забили Тамерлан Агиманов (29-я минута), Еркебулан Тунгышбаев (51-я, 52-я, 53-я, 61-я, 88-я) и Абинур Нурымбет (59-я). В составе проигравших отличился Алдияр Алтаев (38-я), ещё одного успеха они добились благодаря автоголу Нуралы Елемеса (34-я).

Главным героем матча стал бывший игрок сборной Казахстана Еркебулан Тунгышбаев, оформивший пента-трик. При этом его хет-трик пришёлся всего на две минуты (с 51-й по 53-ю).

Для сравнения: в 2015 году в матче 6-го тура чемпионата Германии между "Баварией" и "Вольфсбургом" (5:1) экс-нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски, ныне выступающий за "Барселону", также забил пять мячей (51-я, 52-я, 55-я, 57-я, 60-я). Тогда он установил рекорды Бундеслиги — самый быстрый хет-трик (за 4 минуты) и пента-трик (за 9 минут). Причём Левандовски все голы забил после выхода на замену во втором тайме. Таким образом, по скорости хет-трика Тунгышбаев превзошёл знаменитого поляка.

"Иртыш", набрав 54 очка, занимает второе место в таблице, тогда как "СД Фэмили" располагается на 11-й строчке, имея в активе 23 балла.