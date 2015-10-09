Дубль и ассист Месси принесли "Интер Майами" победу в МЛС

Футболисты "Интер Майами" обыграли на своём поле "Ди Си Юнайтед" в матче регулярного чемпионата МЛС, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась победой "цапель" со счётом 3:2.

В составе хозяев отличился Тадео Альенде (35-я минута), а Лионель Месси оформил дубль (66-я, 85-я) и записал на свой счёт голевую передачу. У гостей голы забили Кристиан Бентеке (53-я) и Джейкоб Мюррелл (90+7-я).

После этой игры "Интер Майами" с 52 очками занимает пятое место в таблице Восточной конференции, тогда как "Ди Си Юнайтед" идёт 14-м с 25 баллами.

Следующую игру "Интер Майами" проведёт на выезде с "Нью-Йорк Сити" 25 сентября, а 28-го числа "Ди Си Юнайтед" примет дома "Филадельфию Юнион".