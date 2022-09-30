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"Челси" согласовал контракт с лучшим игроком Бундеслиги

"Челси" согласовал контракт с лучшим игроком Бундеслиги
©ФК "Лейпциг"

Лондонский "Челси" работает над трансфером форварда "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста Николы Скиры.

Лондонцы уже согласовали условия личного контракта с 24-летним игроком сборной Франции.

В июне Нкунку продлил соглашение с "Лейпцигом" до 2026 года, в нем прописаны отступные в размере 60 миллионов евро. "Аристократы" намерены приобрести футболиста в следующее летнее трансферное окно.

Напомним, что в прошлом сезоне нападающий был признан лучшим игроком в Германии, по версии Kicker.

Нкунку начинал карьеру в "Пари Сен-Жермен", откуда ушел в "Лейпциг" в 2019 году, сумма сделки составила 15 миллионов евро. Вызывался в юношескую и молодежную сборные Франции, а за главную национальную команду страны начал играть только с этого года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 7 6 0 1 17-7 18
2 Манчестер Сити 7 5 2 0 23-6 17
3 Тоттенхэм Хотспур 7 5 2 0 18-7 17
4 Брайтон энд Хов Альбион 6 4 1 1 11-5 13
5 Манчестер Юнайтед 6 4 0 2 8-8 12
6 Фулхэм 7 3 2 2 12-11 11
7 Челси 6 3 1 2 8-9 10
8 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
9 Брентфорд 7 2 3 2 15-12 9
10 Ньюкасл Юнайтед 7 1 5 1 8-7 8
11 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 10-10 8
12 Борнмут 7 2 2 3 6-19 8
13 Эвертон 7 1 4 2 5-6 7
14 Саутгемптон 7 2 1 4 7-11 7
15 Астон Вилла 7 2 1 4 6-10 7
16 Кристал Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
17 Вулверхэмптон Уондерерс 7 1 3 3 3-7 6
18 Вест Хэм Юнайтед 7 1 1 5 3-9 4
19 Ноттингем Форест 7 1 1 5 6-17 4
20 Лестер Сити 7 0 1 6 10-22 1

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Метки:
Челси АПЛ РБ Лейпциг Бундеслига Футбольные трансферы

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