"Болезнь отобрала надежду, но я не бросил усилия". Непростая история финалиста Super Bol

В Астане завершился гранд-финал второго сезона реалити-шоу Super Bol. Команда, на протяжении нескольких месяцев готовившаяся к матчу всей своей жизни, при поддержке Фонда президентских инициатив Dara провела игру на "Астана Арене" с лучшими представителями проекта QJ League, передают Vesti.kz.

Яркой звездой в матче блеснул 10-й номер команды Super Bol - 20-летний алматинец с непростой историей Адлет Кожатаев.

Адлет попал в топ-25 участников проекта еще в прошлом году. Не посетив ни одной тренировки, ему пришлось покинуть Super Bol по состоянию здоровья и по рекомендации врачей. В этом году он проявил настойчивость и вернулся, прошел все этапы и пробился в топ конкурсантов.

Ловкий нападающий вышел на замену под конец матча и почти сразу же забил гол в ворота QJ League.

В беседе с корреспондентом Vesti.kz Адлет Кожатаев рассказал, что интересуется футболом с раннего возраста.

"До этого не знал, что такое профессиональный футбол, просто играл во дворе. Потом увидел, как играет "Барселона", и влюбился. Как и у всех, у меня есть свой кумир - это Месси. Я правша, но из-за Месси играю левой сейчас лучше", - поделился Адлет.

По его словам, он сильно расстроился, когда не смог принять участие в проекте в прошлом году.

"В момент, когда я болел, я думал, что у меня не будет никакой карьеры. Но в прошлом году, когда был первый Super Bol, она (болезнь) дала и отобрала надежду. Но я не бросил свои усилия и пришел обратно в этом году", - сказал он.

Адлет Кожатаев отмечает, что все участники Super Bol чувствуют себя членами одной семьи. Молодой футболист надеется, что все его партнеры по команде подпишут контракты или как минимум попадут на просмотры в большие клубы.

Как признался 20-летний форвард, забитый гол его не волновал.

"В первую очередь, мы хотели оправдать надежды нашего главного тренера, тренерского штаба проекта Super Bol, выиграть этот матч. Забитый мной гол ничего не решает", - поделился футболист.

Парень также рассказал о планах на будущее.

"Планы? Как получится, куда позовут. Я полностью открыт для футбола и все ради него бросил. Забросил учебу, не работал. Я был уверен, что прокормлю свою семью футболом. Родители меня поддерживают. Моя девушка приехала из Алматы с моим лучшим другом, с которым мы дружим 15 лет. Они меня не предупредили, это был сюрприз", - заключил он.

В мае скауты проекта Super Bol объездили 14 городов Казахстана и рассмотрели свыше 16 тысяч ребят, отправивших заявку на участие во втором сезоне реалити-шоу. Лучшие из них были приглашены на финальный кастинг в Алматы.

Окажутся ли счастливчики текущего сезона проекта Super Bol в больших профессиональных клубах Казахстана или других стран - зависит в первую очередь от них самих. Они уже проделали большой путь, выиграв огромную конкуренцию у ряда таких же обычных парней со всего Казахстана. И теперь они вышли на финишную прямую, где должны будут проявить себя наилучшим образом на главном стадионе страны на глазах у звезд футбола, скаутов больших клубов и болельщиков.

На игре присутствовали скауты больших клубов Европы и звезды мирового футбола. Хедлайнерами на матче выступили группа Ирина Кайратовна и De lacure & Mulana.

Все только начинается! Эмоции, страсть и желание - как прошел гранд-финал Super Bol

Проект поддержали:

Министерство спорта и культуры РК,

Фонд президентских инициатив DARA,

Freedom holding corp.

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