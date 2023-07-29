Все только начинается! Эмоции, страсть и желание - как прошел гранд-финал Super Bol

В Астане завершился Гранд-финал второго сезона реалити-шоу Super Bol. Команда, на протяжении нескольких месяцев готовившаяся к матчу всей своей жизни, при поддержке Фонда президентских инициатив Dara провела игру на "Астана Арене" с лучшими представителями проекта QJ League. Корреспондент Vesti.kz - о матче, и о том, что было вокруг него.

Матч, который с большим предвкушением ждали как сами игроки, так и казахстанские зрители, оправдал надежды любителей футбола. Лучшие участники второго проекта Super Bol (а в нем себя зарекомендовали свыше 16 тысяч парней по всей стране) и многообещающие таланты из QJ League выступили на глазах у 10 850 зрителей, среди которых было немало почетных гостей, приглашенных звезд футбола, скаутов из клубов дальнего и ближнего зарубежья, а также представителей СМИ.

Еще перед матчем со стороны Super Bol была организована пресс-конференция с участием менеджера проекта Давида Лории, а также приглашенных звезд - бывшего полузащитника сборной Сенегала Халилу Фадиги и звезды национальной команды Нигерии и ПСЖ Джей-Джей Окочи.

По словам Лории, в этом году проект Super Bol вышел на новый уровень, ведь он стал более узнаваем не только в Казахстане, но и заграницей. Привлекать скаутов в этот раз уже не пришлось, потому что все были наслышаны о прошлогоднем сезоне казахстанского реалити-шоу. А еще впервые скаутам будут представлены команды сразу из двух новых отечественных проектов - Super Bol и QJ League.

Фадига отметил важность таких проектов, которые открывают новые таланты для футбола. А Окоча, помимо всего прочего, не обошел стороной казахский бешпармак. Звездный дриблер конца 90-х и начала 00-х признался, что чуть ли не первым делом в Казахстане попробовал местное национальное блюдо. Охарактеризовал его словом Fantastic, что не нуждается в переводе.

Матч начался с традиционной разминки футболистов. По глазам игроков было видно, что хоть вывеска и гласит о дружбе и взаимной поддержке двух проектов, - каждый будет биться на поле до последнего ради победы и плюсика от скаутов больших клубов. Мотивация запредельная!

В первом тайме игроки QJ League начали более активно. Сказывалось то, что в этом проекте сезон идет в самом разгаре, и футболисты действительно сыграны. На 23-й минуте это привело к взятию ворот, а автором гола стал Аян Байдавлетов, на клубном уровне представляющий "Актобе".

В целом игра в первой половине встречи была неуступчивой, и на каждом участке поля ни одни, ни другие не боялись идти в стык. Поэтому задача у еще одной звезды этого матча, легендарного узбекистанского рефери Равшана Ирматова, была не из легких. Но ввиду богатейшего опыта (11 матчей в финальных стадиях чемпионатов мира - мировой рекорд) он справился со своими прямыми обязанностями и держал игру под контролем.

За ходом матча наблюдали министр культуры и спорта Асхат Оралов, генеральный директор ТРК Президента Раушан Кажибаева, предприниматель и финансист Тимур Турлов, олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, спортсмен-силач и рекордсмен книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников, прославленный тяжелоатлет Илья Ильин, известный футболист Самат Смаков, актер Рустем Омаров и не только.

Неудивительно, что матч, организованный при поддержке Фонда президентских инициатив Dara, привлек внимание такого большого количества медийных личностей. Кто знает, может быть уже завтра из этих игроков вырастут настоящие звезды казахстанского футбола?

В перерыве зрителей, пришедших на "Астана Арену", ждал один из первых бонусов от организаторов. Перед ними почти на протяжении получаса выступала популярная группа "Ирина Кайратовна". Вот такой нестандартный по временным отрезкам перерыв ждал команды, но едва ли кто-то из футболистов был возмущен, ведь рядом с ними на поле находились звезды, которых слушает весь Казахстан.

Второй тайм начался с нескольких замен. Одним из свежих футболистов стал нападающий "Кайрата" Рамазан Багдат, являющийся лучшим бомбардиром текущего сезона QJ League. Ему хватило трех минут, чтобы удвоить преимущество своей команды. Так Super Bol пропустил еще один гол.

Но команда, собранная из футболистов, мечтающих начать свою профессиональную карьеру, не собиралась сдаваться. Активные фланги Еркебулана Турсынбая и Шахмырза Адырбекова держали оборону QJ League в напряжении, а в центре выделялся Исраэль Обари.

Но при всем давлении и желании футболистов Super Bol, команде, вероятно, не хватало игрового тонуса на таком уровне, и на 68-й минуте Багдат оформил дубль после очередного ответа от QJ League. Через несколько минут еще один мяч в составе победителей оформил вышедший на замену Ахметали Калтанов - 4:0.

На 88-й минуте футболистам Super Bol удалось обрадовать своих болельщиков голом. После долгих подходов к воротам соперников им удалось воспользоваться хорошим моментом. Отличился Адлет Кожатаев! Но до конца встречи зрители еще дважды услышали громкий "Гооол" от диктора, так как футболисты QJ League забили еще два мяча, установив окончательный результат на табло - 6:1.

Несмотря на результат этого матча, отчасти мечта игроков Super Bol сбылась! Они выступили на главном стадионе страны при десяти тысячах зрителей, проявили свое желание и рвение на глазах у скаутов известных клубов и великих спортсменов. На этом их карьера не закончена, а только начинается, ведь сегодня они доказали в первую очередь самим себе, что они способны идти к своей мечте, верить в себя и влюблять в себя болельщиков. Теперь их дальнейшие шаги в футбольном мире зависят именно от их веры в себя и желания, как внутреннего, так и внешнего.

Что касается игроков QJ League, то для них это был полезный спарринг. Все футболисты находятся в хорошей физической форме и игровом тонусе на соревновательном уровне, и в этом плане у них изначально было преимущество. Игроки, по сути являющиеся лучшими в своей возрастной категории, представляющие крупнейшие клубы страны, протестировали готовность голодных и пока неопытных соперников, которые мечтают оказаться на их месте. И с учетом того, через что уже прошли футболисты Super Bol - их вполне может ожидать успех в будущем. Нужно лишь не останавливаться на достигнутом!

Проект поддержали:

Министерство спорта и культуры РК,

Фонд президентских инициатив DARA,

Freedom holding corp.

Фото: ©️Vesti.kz/Турар Казангапов

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